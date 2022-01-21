虽然疫情为全球文娱产业按下 “重启” 键，但中国影视交出的 2021 年答卷却展示着复苏的生机。

1 月 19 日，知乎发布了 2021 影视数据报告，报告显示，“主旋律” 影片扛起今年票房大旗的同时，也受到新一代年轻用户的追捧，在《长津湖》、《我和我的父辈》、《中国医生》等 “主旋律” 影片的观众中，平均 50% 是三十岁以下的年轻人。

今年约 1600 万用户在知乎参与了影视相关话题的讨论和互动，新增 1500 万个影视问答内容，围绕电影作品的讨论趋势和电影票房表现整体一致，呈现出 “有高峰无高原” 的特点。

好的影视作品经得起知乎 “考问”

知乎 2021 影视数据报告显示，2021 年在知乎围绕影视相关的新增问答量约 1500 万个，上映影片的票房表现和在知乎的讨论度趋势整体一致，呈现出 “有高峰无高原” 的特点。

今年票房居首的电影分别是《长津湖》、《你好，李焕英》、《唐人街探案 3》，同时也是知乎讨论度最高的三部电影，在知乎上的问答量分别是 3.1 万、3.5 万、3 万。然而中腰部影片（票房排名 4 至 6 名）总票房仅 41.9 亿，远低于 2018 和 2019 年，这与中腰部影片在知乎上的讨论趋势相同。

改编自科幻巨著的电影《沙丘》呈现出令人难忘的静默美学，也戳中了无数知乎用户，在知乎的讨论度仅次于三部头部作品排名第四，电影相关内容浏览量超过 1462 万，多次登上知乎热榜。《沙丘》电影导演维伦纽瓦入驻知乎，并亲自下场回答知乎用户的问题。

2021 年，约有 1600 万用户在知乎参与了影视相关话题的讨论和互动，对影视领域感兴趣的用户大部分位于一二线城市，年龄集中在 30 岁以下。据知乎第三季度财报显示，在 1.012 亿月活用户中，18 至 25 岁的用户占比达到 40% 以上，知乎在年轻一代用户的学习、生活和娱乐中占据重要角色。

在知乎讨论影视是一种什么样的体验

当 “粉圈文化” 逐渐褪去，人们更加关注影视作品所带来的精神能量、文化内涵和艺术价值。人们在知乎围绕文娱作品的讨论，也已经从影视纵深至建筑、哲学、人文、历史等不同角度。

知乎影视数据报告在今年新增的约 1500 万个影视问答中，总结出了 “专业”、“内核”、“主旋律”、“情感关系” 等关键词。

有知乎用户关注到影片《沙丘》中的建筑设计，在知乎问题 “看完电影《沙丘》你有哪些感触？” 下表达了电影用建筑艺术来反映故事情节与文化、环境的面貌的拍摄特点；在电影《长津湖》的讨论中，知乎答主 “星辰大海” 用科学分析了战争中的军事知识，“白磷的烧伤带来的后果十分可怕，因为其燃烧的温度可以达到 1000 度以上，而且它碰到物体后会不断燃烧，直到熄灭”。

在聚焦影视作品的提问方向上，除了极具知乎特色的 “如何评价” 影视作品外，人们关注点还聚焦在 “细思极恐”、“隐喻” 等作品细节解析和内核深挖上。

在知乎，聊的是影视，获得的远不止于此。知乎的内容标准体系 “获得感” 所秉承的给予用户 “开阔眼界，带来帮助或引发共鸣” 宗旨，在知乎影视内容中表现的淋漓尽致。

年轻人越来越爱看主旋律影片了

如果用一个词来形容 2021 年国产影视市场，一定非 “主旋律” 莫属。建党百年的契机，让影视行业奉献出了许多精彩的主旋律作品。今年《长津湖》票房达 57.6 亿拿下票房影史冠军，《我和我的父辈》、《中国医生》、《峰爆》、《扫黑·决战》等一众 “主旋律” 影片也有不俗成绩。据了解，这五部片子的观众中平均 50% 都是三十岁以下的年轻人。

在知乎一则问题 “从《山海情》到《觉醒年代》，为什么年轻人开始爱看主旋律了？这些作品做对了什么？” 下，知乎答主 “电影榨汁” 给出了答案，他写道，不止年轻人，好的作品可以感动各个年龄段的人。

精品打磨的 “主旋律” 影视作品不仅收获了更多年轻群体的喜爱，还引发全网讨论，掀起了观众对历史的认知与探讨的狂潮。有人在电影《长津湖》问题下讲述自己长辈的战争经历，有人尝试在游戏中还原当时战争的惨烈场景。

知乎用户从影视评分、讨论、数据等多个维度，评选出了 22 个榜单。知乎用户用他们 “挑剔” 的眼光为观众提供了参考，而多维度的打分机制与知乎特有的深度讨论也让影视作品的评价更加综合多元。

纵观 2021 年影视行业，虽然受到疫情影响，不少影视作品在市场探索中留有遗憾，但同样也有很多如主旋律作品反向逆袭，焕发新的活力，给影视行业和观影者带来深刻的 “获得感”，也为 2022 年的影视行业带来期待。