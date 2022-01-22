1 月 21 日，钉钉与国内首家员工体验平台宜员科技正式启动合作，携手共创组织文化数字化解决方案，通过全新的合作模式，让 “有温度” 成为中国企业的组织文化名片。

去年 10 月未来组织大会上，钉钉首次对外公布并阐述 “两个数字化” 战略：任何一家企业都需要从组织和业务两个维度与数字技术结合。借助钉钉新生产力工具，企业可以进一步升级数字化的深度，走向 “两个数字化”，并通过两个数字化的相互融合和促进，实现组织内人财物事、产供销研、组织上下游生态产业链等场景环节的全链路数字化。

全面开放，是云钉一体后钉钉最核心的变化之一，也是最重要的战略转向。共创启动会上，钉钉副总裁、CTO 程操红表示，钉钉希望通过全面开放开放自身的各项能力，做好底座，和生态合作伙伴共同推进 “两个数字化”。而宜员科技，在员工体验上的产品初心，和对组织数字化的愿景，与钉钉是完全一致的。

钉钉副总裁、CTO 程操红与宜员科技 CEO 佘磊 三击鼓启动合作

宜员科技 CEO 佘磊介绍，HR SaaS 作为企业落地战略的辅助工具，企业对其寄予的希望不仅在于降本增效，更重要的是从技术层面帮助企业激发组织活力。此次共创的组织文化与员工体验平台，形成激励场景闭环。实现对员工的多渠道触达，形成及时的正向激励，让员工获得归属感、价值感，从而激发其创造力。

未来会充分发挥宜员在员工体验数字化解决方案的经验和优势，基于云钉一体的工具与平台，进一步激活组织数字化的效用。通过数字化的解决方案，帮助组织不断提升敏捷度，激发组织活力。

随着大量 Z 世代年轻人涌入职场，企业管理开始面临全新的变化。他们对工作的价值和体验关注度的提升，要求企业在职场环境的打造方面要更有温度、更具创造性。

针对这一情况，宜员科技围绕员工进入职场的全生命周期布局，从文化、福利、健康等三个维度为企业打造数字化解决方案，通过 “四化” 来提升员工职场体验，即体验场景化、互动社交化、行为积分化、反馈实时化。

用科技助力中国企业打造更有温度的职场，也是宜员科技的愿景和使命。围绕组织文化落地的 “知、信、行” 三大环节构造数字化系统，可以实现让员工更有互动感、体验感和沉浸感，帮助企业文化更好地建设，提升员工敬业度、使命感、目标感，加强共同愿景传达。

程操红认为，基于宜员科技组织文化数字化解决方案，可以有效帮助企业管理员工体验，将员工与企业的所有互动数字化，可洞察需求，可追踪效果，可改进服务，让员工切实感受到企业带对他的关怀、尊重和温度，真正做到以人为本、员工优先。未来，也希望携手宜员，共同服务好中国企业的组织文化数字化建设。