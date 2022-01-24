根据 Counterpoint Global XR (VR/AR) 发布的最新预测，扩展现实（XR）头显的出货量预计将从 2021 年的 1100 万台增长到 2025 年的 1.05 亿台，增长约 10 倍。虚拟现实（VR）头显在 2020 年和 2021 年的迅速增长，主要得益于 Oculus Quest 2 在消费领域以及 DPVR 和 Pico 在企业领域的良好表现。该机构相信 2022 年 XR 头显销量将会开始进入爆发期，因为这将是 XR 新产品发布最多的年份，包括 Oculus Quest 系列、索尼 PlayStation VR2 和最受期待的 Apple AR 眼镜。Oculus 和索尼为他们的设备创造了强劲需求，并为升级建立了良好的用户群，而 Apple 历来就能在新品类中以量取胜。

在评论市场动态时，高级分析师 Karn Chauhan 表示：“VR Standalone（独立设备）已成为游戏领域的首选设备类型，这主要是由于 Oculus Quest 2 的成功。这种无线的外观形态是 XR 头显的未来。VR Standalone 比 VR Tethered 更受 OEM 和消费者的青睐，也是由于外形的因素使得这种有线形态设备的增长相对缓慢。AR 从 2016 年开始是一个小的细分市场，主要服务于高规格高单价产品的企业细分市场。这种现状在不久的将来不太可能改变。然而，随着 Apple 有望进入 AR Tethered 领域，我们预计到 2025 年它将成为增长最快和第二大的外观形态。这也将促使更多其他品牌的参与，尤其是智能手机 OEM。”

高级分析师 Harmeet Singh Walia 在评论区域表现时表示：“鉴于消费者和企业用户的规模和进步，北美仍将是最大的 XR 市场。这一需求将由目前最大的 XR 品牌（如 Oculus）和备受期待的新入市场者（如 Apple）来满足。另一方面，考虑到中产阶级的规模，欧洲目前是一个主要的 XR 市场，但由于缺乏共同语言而加剧了内容限制，预计欧洲的增长将变得相对缓慢。因此，预计中国将实现最快的增长。中国将受益于较早采用 5G 并拥有使内容创建变得容易的通用语言。它的部分需求将由 DPVR 和 Pico 等现有 OEM 以及将在本十年中的前五年内跟随苹果进入 XR 领域的中国主要智能手机 OEM 来满足。”

元宇宙是最近互联网上最热门的术语，行业参与者们对它有着极大的兴趣，也促使他们开始围绕它来进行一些开发。元宇宙可以成为未来几年 XR 数量增加的催化剂，因为 XR 设备是元宇宙的主要接口。