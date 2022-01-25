近日，运动生活方式品牌 lululemon 北京蓝色港湾新店重磅开业，标志着 lululemon 在中国大陆地区的门店数量突破 70 家。随着 1 月 27 日 lululemon 北京长楹天街店开门迎客，截至 2021 财年年底，lululemon 在中国大陆地区的门店总数将达 71 家。

lululemon 北京蓝色港湾店

“北京蓝色港湾店拥有上下三层楼的超大面积，我们还特设了集运动和休闲于一体的独立社区运动空间。欢迎每一位运动爱好者到访，参与我们的社区课程。”lululemon 中国区高级副总裁黄山燕女士表示：“后疫情时代，人们越来越注重身心健康。我们希望能够通过创新的产品和丰富的社区活动，积极倡导全民健身，并为中国零售经济注入活力。我们将持续在华投资，夯实业务基础，用心服务本土客人，支持员工和合作伙伴。”

2021 年，lululemon 在南宁、宁波、济南、合肥、兰州、三亚这六个城市开设了 “首店”。在疫情防控新常态下，品牌还积极开拓中国旅游零售业，分别在上海虹桥机场和深圳宝安机场开设了 2 家机场店，并进驻了三亚海旅免税城。在一线和新一线城市，lululemon 完成了上海新天地店、北京三里屯店、深圳万象天地店和成都远洋太古里店的翻新扩店，形成了 “东南西北” 四大门店的全新格局。

近期焕新亮相的 lululemon 成都远洋太古里店

最近一个月新开设的 lululemon 门店分别位于苏州大悦春风里、成都大悦城和北京蓝色港湾。1 月 27 日，lululemon 北京长楹天街店也将开门迎客。每一家 lululemon 门店的设计都汲取了当地社区特有的艺术灵感、运动氛围与建筑巧思，打造出独一无二的热汗式运动社区，并与当地社区伙伴建立有意义的联结。

作为业务增长的一部分，lululemon 还致力于倡导积极健康的生活方式，以门店为社区中心，在身体、心理和社交维度提升人们的幸福感。去年 6 月，lululemon 推出了呼吁全民健身的 “夏日乐挑战” 活动，激发人们的运动热情，并将在 2022 年持续升级活动内容和影响力。8 月，lululemon 启动了品牌迄今为止规模最大的整合营销活动 “感受这种 FEEL”，鼓励所有人从身、心、灵的维度找到自在的状态，感受更好的自我。2021 年 “世界精神卫生日”，lululemon 中国首次推出了 “心悦十月” 系列活动，携手社区伙伴开启关于幸福感和好状态的讨论。作为一个以瑜伽为灵感的运动生活方式品牌，lululemon 将持续鼓励社区伙伴热汗、联结、成长，在遇见更好的自己的同时，把 “愉加” 的美好祝福和积极的生活状态传递给身边的人。