过去一年里，社交电商在印度成为了一个不可忽视的现象级词语。尽管该地区的电商渗透率仅达 5%，但于此却也在不断呈现出诸如估值达到 49 亿美元的 Meesho、七个月融资三轮并且估值单次增长超 8 倍的 DealShare、试图进军这一领域的 Flipkart 以及 Swiggy···随着时间的指针来到 2022，今年，我们有望继续见证这股热潮的再度加码。

动点出海获悉，印度社交电商平台 DealShare 已于近日宣布，完成了一笔约 1.3 亿美元规模的 E 轮融资。融资后，该公司的估值从上一轮时的 4.55 亿美元提升至了 16 亿美元，以此成为印度今年以来的第四家独角兽企业（也是印度今年的新晋独角兽中目前估值最高的企业）。

据了解，这轮融资由老虎基金和 Alpha Wave 领投，Kora Investment、DF International Partners、Twenty Nine Capital Partners 等机构参投。加上这笔融资，DealShare 所获得的融资总额已达到 3.13 亿美元。有消息指出，DealShare 的 E 轮融资目前仍未关闭，因此该公司很有可能会在后续为其 E 轮融资收到更多的注资，且其估值也有望继续得到提升。

针对这笔资金的用途，DealShare 在一份声明中表示将用于业务的增长和扩张。

去年 7 月份时，DealShare 曾获得了一笔由老虎基金领投的 1.44 亿美元 D 轮融资。通过这笔融资，DealShare 较其数月前上一笔融资时的 5000 万美元估值呈现了 8 倍增幅，以此达到了 4.55 亿美元。

值得一提的是，在本次最新融资的注资下，老虎基金已拥有了 DealShare 11.71% 的股份。而 DealShare 联合创始人的集体持股已被稀释至 23.1%。

DealShare 最初是以 WhatsApp 为主要社交渠道的一个电商平台，有数百种产品可供客户购买。而在经过一段时间发展后，除了类似于拼多多模式的团购业务，DealShare 也正着眼于为印度小城市和城镇地区的商家客户提供商品采购服务。目前，DealShare 在当地的 10 个邦和 100 多座城市开展业务，并计划扩展到 20 个邦和 300 座城镇地区。据 DealShare 介绍，公司在 2021 年的总营收约为 7 亿美元。

有数据指出，尽管现阶段印度社交电商领域的规模仅为 15 到 20 亿美元左右，随着更多初创企业的加入以及更多中小商家和消费者向这一低门槛模式迈进，这一数字有望在未来四到五年内达到 160 至 200 亿美元之间。