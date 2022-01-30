近年以来，印度教育科技领域的发展速度显然格外引人关注。

在去年，这里不仅拥有了高达 210 亿美元估值的Byju’s，在这段时间内，面对该地区创投领域 380 亿美元的总融资规模，印度教育科技领域更是以 141 笔共计 57.8 亿美元的数量占据了所有领域融资规模之最。随着时间来到 2022 年，这种发展速度有望继续得到延续。

在于本月中旬迎来了 LEAD 之后，接下来，印度的教育科技领域有望再出现一家独角兽企业。动点出海获悉，印度线下辅导机构 Allen Career Institute 正在同默多克旗下的投资机构 Lupa Systems 进行一起融资谈判。如果这次谈判得以成功，Allen 的估值将达到 12 亿美元，并以此成为印度今年以来新出现的第二家教育科技独角兽企业。

消息人士指出，本次交易正处于后期阶段，相关条款已经得到确定。其中，Lupa 将通过此次投资获得 Allen 30%-35% 的股份。消息人士称，交易很有可能会在随后的几周内对外公布。

而据另一位消息人士表示，Allen 之所以能够获得 Lupa 的关注是得益于自身在市场规模和营收方面强劲增长。

值得一提的是，虽然 Allen 即将成为印度教育科技领域中的第七家独角兽企业，但更重要的是，该公司也会因此成为该领域中的首家来自线下辅导领域的独角兽企业。

Allen Career Institute 成立于 1988 年，主要通过线下辅导和远程授课的方式为求学群体提供诸如 IIT JEE 和 AIPMT 之类考试的辅导服务。据介绍，Allen 拥有 36 所辅导中心，其中的在册学生数量达 20 万规模。此外，就其远程授课方式而言，Allen 也有着近 20 万的用户群体。

（尽管创立时间超过了 10 年，考虑到该公司也提供了线上辅导方式并且也有着相应的规模——毕竟这一方式决定了 Allen 属于教育科技领域，因而这里笔者暂且也把它列入了独角兽的范畴）

目前，有印度媒体认为，在今年，印度将出现至少 75 家独角兽企业，远远超过去年 43 家的数量。但随着印度教育科技市场规模的继续增长——从 2016 年的 630 亿美元增长至 1260 亿美元，于此，我们也会在很大程度上见证这一领域为其目标提供更多的支援。