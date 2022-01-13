把时间退回到四年前，彼时，印度教育科技领域只有Byju’s一家独角兽企业（这位老哥我们稍后细说）。直到两年后的 2020 年，在软银（依然稍后细说）的领投下，Unacademy才得以打破这一 “垄断” 局面。而到了去年，这一数字则又随着Emeritus（软银参与了其独角兽轮的领投）、upGrad以及Vedantu的加入呈现翻倍增长。随着 2022 年的到来，这场属于印度教育科技领域的 “内卷战争” 或许还将走向一个更加激烈的局面。

动点出海获悉，印度教育科技初创公司 LEAD（前身为 LEAD School）已于近日表示完成一轮 1 亿美元的 E 轮融资。融资后，LEAD 的估值达到 11 亿美元，以此成为了印度迄今的第六家、以及今年以来的首家新晋独角兽企业。

据了解，这笔融资由 WestBridge Capital 领投，GSV Ventures 参投。其中，后者（即 GSV Ventures）在去年 4 月份时参与了 LEAD 的 3000 万美元 D 轮融资领投。有媒体表示，通过这笔最新融资，LEAD 的估值较上轮融资时呈现了翻倍增长（值得一提的是，LEAD 的 C 轮融资估值约为1.6 亿美元）。

目前，LEAD 已获得 1.7 亿美元左右的总融资金额。

针对这笔资金的用途，LEAD 称将会用来进一步扩大其课程产品、业务范围以及团队规模。并且，就长期发展计划而言，除了更加深入地触及印度本地市场，LEAD 也表示希望进行国际市场扩张。

成立于 2012 年的 LEAD 旨在通过其综合课程及配套的解决方案帮助学校——尤其是面向低收入家庭的学校进行技术化转型（比如同学校合作，设计相应的在线课程，并结合其评估系统更好地围绕学生展开教学任务）。LEAD 指出，通常来说，在与该公司展开合作后，合作学校学生的学习成果往往能提升 20% 到 25%。

据介绍，LEAD 在当地已同 3000 多所 K-12 私立学校展开了合作，服务学生群体达 120 万。而该公司也表示，至今年 4 月份的新学期时，其合作学校有望达到 5000 家（这一数字在去年 4 月份时为 2000 余家），服务学生群体或将突破 200 万名。而就其更长远的目标而言，LEAD 把它所希望覆盖的学生规模定在了 2500 万名，并在其中实现 10 亿美元的年收入。据悉，LEAD 在 2021 财年的营收约为 800 万美元左右。

回到本次正题。之所以本栏目强调印度的教育科技领域是一个卷到不行的存在，是在于对拥有 2.5 亿学生群体的印度而言，近年来，这其中有了太多太多的动作和参与。于此不仅诞生了估值全印度最高的 210 亿美元估值的Byju’s（这位老哥在过去一年间已斥资 26 亿美元进行了 10 笔收购，并且也正计划在已超 480 亿美元的估值在美国 SPAC 上市），在过去一年间，面对该地区创投领域 380 亿美元的总融资规模，教育科技领域更是以 141 笔共计 57.8 亿美元的数量占据了所有领域融资规模之最。并且有分析师曾指出，在今年，印度教育科技市场的规模有望从 2016 年的 630 亿美元增长至 1260 亿美元。

现在回过头说说另一个主角软银。去年，软银为自己在印度的投资动作定下了 40 亿美元的 “小目标”，尽管这一数字在最终呈现出了一些差距。但对今年来说，软银已表示，如果能够找到合适的公司（这一公司的定义在去年为拥有高增长规模的初创公司），该机构将在此期间对当地投资 50 亿至 100 亿美元。而就在上周时，我栏目已指出，软银正在同印度 B2B 电商平台 ElasticRun 进行谈判，后者则有望从软银处获得一轮 2 亿美元的融资，并将以此成为独角兽企业。

接下来，在印度这个愈发火热的创投市场，面对软银现在的这个 “大目标”，不难预见随之而来的也将会有一场更加激烈的好戏正待上演。