天使投资的不确定性风险太高，周期太长，每个项目都可能不完美，不确定性和争议性非常大。做好天使投资，需要很多的实战的经验和耐心陪伴项目完成长跑，同时也需要做很多科学的思考。

12 月 2 日下午，由 BEYOND 组委会将联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛在澳门威尼斯人金光会展中心 Stage A 召开。在论坛中老鹰基金创始人刘小鹰发表了题为《科学天使投资 vs 科技长期投资》的主题演讲。

创业与投资是铜板的两面

刘小鹰介绍，老鹰基金目前管理规模大概是 30 亿人民币，累计直投企业约 300 家。此外老鹰基金还参与到其它机构中做 GP 或 LP，联动了约 1000 家企业。这两年投资大环境比较复杂，中美之间各方面的竞争，导致出现双循环的状态。应该怎样去看未来？刘小鹰认为，创业和天使投资是一个铜板的两面，真正有创业经验的人，去做天使投资，可能会更加的从容。创业不容易，守业也不容易，2007 年左右，刘小鹰全力以赴投入去做风险投资，连续三年投了 60 个项目都是天使，同时也做一些基金的 GP 或 LP，在中国大陆、中国香港、美国也都做了一些布局，所以建立了一个非常好的项目源。

从天使到独角兽的投资逻辑

做天使投资到底投什么样的企业？刘小鹰回答道，大家当然希望找到未来可以做大，甚至成为独角兽，再成为超级独角兽的一些企业。未来 10 年的科技的迭代，会带来大量物联网，人工智能，云计算等产业。从天地人三个维度帮助天使投资人去投资。看天，就是从某个角度去做自我的梳理，去了解未来的科技的趋势和赛道，去认清楚从哪几个行业下手，哪几个领域是最有机会，第二落地就看项目，真正从项目本身去做一个很详细的梳理。最后是看创始人，每一位天使投资人都有自己的总结和经验。

刘小鹰分享了自己的经验，独角兽的投资应该是从三个大维度去看大的赛道，一个是技术驱动。硬科技、黑科技和新能源新材料、先进制造航天航空，是以技术驱动去带动的创业项目，这些是未来这 10 年要去看的大的科技的方向。第二是入口驱动，包括移动互联网，物联网，区块链和元宇宙，入口驱动往往能聚合一个很大的流量，有形成一个超级独角兽的机会。第三大逻辑就是数据驱动，现在所有的企业都需要带着数据往前走，才能够去抓到它的精准的用户。

现在去投资，大家都说去找人，到底什么样的人才像一个企业家。最后他总结了创业三才，第一个是去看生意奇才，我草根创业、小镇青年、还有年轻人有很多想法，他们学习能力很强，非常想去成功，他们进步会很快，而且他们有很强大的自我驱动力，这些人未来是有很大的机会去成功，但是他们可能需要历练，需要连续创业，需要失败一两次才能够达到成功。第二类人才叫经营奇才。他可能错过了年轻的时候创业的机会，但是发现自己应该到了一个创业的阶段，他带着流量、带着经验、带着资源，这时候他能够做出一些好的产品，能够解决行业的痛点。最后一个叫创新人才，搞技术搞发明的科技人才，不限年龄和身份，如何让自己从一个科技人才变成一个企业家，也是需要过程的。可以找到一个好的合伙人，自己去做首席科学家或者 CTO，从财富的角度来讲，只要公司做成了独角兽了，那也是一个很成功的案例。

从创业的角度看，公司失败两大原因一个是资金链断裂，一个是融资失败。刘小鹰给创业者提出一些建议，创业是把产品做成公司，但是融资实际上是把公司做成产品，所以需要去跟投资人去讲故事，讲理想、商业模式。融资也是一场高智商高情商的博弈。融资有 4 大功能，融钱、融人，融股东，融智慧，融资源。优秀的投资机构会起到好的背书作用，好的资源可以帮助发展企业。

科技长期投资

天使投资人他投中一个企业，可能是靠运气。如果能够批量去投出一些不错的企业，可能需要一个好的组织架构。做一个天使投资，如果能够尽早地引入一些产业思维，把产业资源给到项目方，那他的成长空间会大很多，而且成长速度会快很多。刘小鹰总结了四大法宝，2 个 “全”，2 个 “超”，一个是全产业链布局，因为早期是投人，所以很多行业都可以投。要控制好风险，在早期的时候尽量去避免去孤注一掷去投一个赛道。一个是全生命周期投资，企业脱颖而出要去追加投资。第三超长期的预判，投资需要的是要超长期的陪跑，超长期的的预判，才敢去投资。最后是超级独角兽，去找你的目标的被投企业。

最后，刘小鹰提出了自己对行业的希望，做天使投资还是要寻找，希望大家不要放弃天使投资，也希望中国能够有更多的企业家转型做天使，中国能够有更多的天使投资人。