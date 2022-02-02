仅在短短一个月内，我们就见证了两家新的印度教育科技独角兽企业的出现。随着本栏目常客 Byju’s 的继续加入，今年，这条道路上仍将注定不会平静。

动点出海获悉，据知情人士透露，印度教育科技领域的头号选手、估值全印度最高的教育科技初创公司 Byju’s 目前正与至少三家美国 SPAC 公司或相关机构进行谈判，并计划在未来三到四周内公布与其中一家的 SPAC 合并计划。

据了解，本次的 SPAC 合并谈判对象包括本栏目此前所指出的 Churchill Capital、MSD Acquisition、Altimeter Capital Management 以及一位新来自好莱坞的 SPAC 投资者（Harry Sloan）。知情人士也指出，Byju’s 也正在计划进行一笔 7.5 到 10 亿美元的 IPO 前融资。

据悉，针对 Byju’s 此次的融资计划和 SPAC 谈判，高盛为其担任了相关顾问，摩根士丹利则在其中帮助该公司进行 SPAC 对象的权衡。

值得一提的是，知情人士强调，如果按预期的 SPAC 合并计划，Byju’s 有望在今年中期阶段进行上市。然而，随着近期美印股市科技股板块的震荡表现，如果这一现象加剧，Byju’s 很可能会推迟甚至搁置这一上市计划。

而除此之外，有印度媒体指出，一些当地公司正在同该地政府进行谈判，以期放宽对印度公司在国外交易所进行直接上市的禁令。如果这一规定得到调整，Byju’s 或许也会重新考虑 SPAC 合并计划，并选择在美国和印度进行双重上市。

另一位知情人士表示，在 Byju’s 于上月时同 SPAC 合并机构进行的谈判会议中，乔布斯遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯（Laurene Powell Jobs）也通过远程的形式加入了其中。考虑到她对教育领域的长期关注态度，劳伦很有可能也加入了对 Byju’s 的 SPAC 合并竞标。

针对 Byju’s 的本次 SPAC 合并估值，据悉，MSD Acquisition 已对其给到了 450 至 520 亿美元的价位（并同时限定了为期 3 年的锁定期）。Harry Sloan 的团队则表示，该机构对 Byju’s 的估值将会高于其他几家的报价。

Byju’s 和其他上述企业均未对此消息置评。

去年 12 月时，我栏目曾指出，Byju’s 正在同 Churchill Capital 进行 SPAC 合并谈判。而尽管 Byju’s 此前已同 MSD Acquisition 和 Altimeter Capital Management 讨论过相关事宜，但该公司同 Churchill Capital 的谈判却是处于最深入的阶段。有消息人士在当时指出，基于当时的讨论条款，Byju’s 将为此次的 SPAC 上市募集近 40 亿美元的资金，并在其中寻求约 480 亿美元的估值。

在去年一年内，通过 20 亿美元左右的融资，Byju’s 的估值一路从 120 亿美元飙升至了 210 亿美元，并对外宣布了近 12 笔、总额超 26 亿美元的收购计划。

目前，就印度教育科技领域而言，这里已经出现了 7 家独角兽企业，且其中有超过一半是在去年新增出现。有分析师称，印度的教育科技市场有望在今年达到 60 亿美元的规模。随着 Byju’s 等一众独角兽为这里展开更大的想象空间，如文章开头所述，今年，我们也将会在这条赛道上见证更多的精彩剧本。