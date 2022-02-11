国际奥林匹克委员会（IOC）的奥林匹克全球合作伙伴阿里巴巴集团，推出了全新数字人冬奥宣推官，以协助推广 2022 年冬季奥运会。以云技术驱动的先进数码人物 “冬冬”，可与奥运迷互动交流，为消费者带来更多云端创新的可能性。

“冬冬” 由阿里巴巴集团全球科研机构达摩院开发，角色设定为生于北京的 22 岁女孩，个性热情直率且热爱冰雪运动。她的沟通方式人性化，个性活泼、擅长互动，有助与奥运迷——尤其是热爱科技的年轻一代——更好地交流。

“冬冬” 多才多艺，不仅可在直播专场中协助天猫奥林匹克中国旗舰店推广奥运特许商品，而且还可以用生动自然且带不同情感的人声回答问题。她更可做出各种动作，例如竖起大拇指、摆出心形姿态，以及在失望时落泪。此外，她还可以现场向观众介绍奥运趣事，伴随奥运主题曲展现节奏感十足的热情舞蹈，为奥运选手打气。这些互动均由云端数码技术驱动。

阿里巴巴智能客服与智能数字人业务负责人李小龙表示：“我们期望运用云技术推动冬季奥运会数码升级，以创新的方式为奥运迷提供与云端、电商平台服务相关的冬季奥运体验。这是我们推出 ‘冬冬’ 的初心。希望这个以云端技术驱动的数字人冬奥宣推官，能够与年轻的数码原生代进行有趣自然的互动。”

为了展现 “冬冬” 活泼的性格、人性化魅力和自然的声音，阿里巴巴特别构建了基于云端的人工智能模型，使用文字转语音技术合成人声，又利用 3D 驱动的技术来创建各种逼真的面部表情和自然的身体动作。在云计算和人工智能技术的支持下，“冬冬” 无论在外型、声线和动作上，都是一个性格活泼的年轻女孩。此外，阿里巴巴的多模态算法利用自然语言处理（NLP）、情感化语音合成和云端计算机视觉技术，使 “冬冬” 能聪颖而自然地参与类似真人的对话，而她的对白完全由云端的人工智能技术生成。

李小龙续称：“未来我们将进一步扩阔技术边界，创造一个令人着迷的混合实境。数码角色或数字人将透过沉浸式体验或元宇宙风格的设置，在包括奥运会在内的大型全球体育赛事、虚拟会议，以及 3D 导览中，以新的方式与观众互动。此外，数字人可胜任勤奋、聪明、高效的助手，为新闻工作者提供帮助。”

阿里巴巴在北京冬奥期间推出与奥运迷互动的创意技术还包括：

云展厅

首次推出的北京冬奥云展厅，由北京 2022 年冬奥委会组织委员会（BOCOG）开发，并由阿里巴巴提供数字技术支持。这个虚拟展览除了介绍奥运合作伙伴外，还让奥运迷透过参与游戏和抽奖赢取纪念品。其中，阿里巴巴云展厅透过达摩院在云技术方面的能力，以 3D 虚拟展览介绍阿里巴巴作为奥林匹克全球合作伙伴，以云技术支持奥运会数码转型的进程，以及阿里巴巴展示奥运会官方商品的创新电子商务平台。

天猫奥林匹克官方旗舰店云上超级商店

从北京冬奥倒数 100 天开始，阿里巴巴的电商平台天猫透过阿里巴巴的云货架技术在全国 7,000 多家门店展示了北京冬奥的商品。在商店的售买点，消费者可以根据自己的喜好定制奥运主题商品，例如 T 恤和环保袋。这些个性化产品可在数日内送至消费者家中。

阿里巴巴集团首席市场官董本洪表示：“透过阿里巴巴的一系列数字技术，我们希望为体育迷们带来互动性最强、最具吸引力和最个性化的独特体验，让他们能够感受精彩的北京冬奥。我们将不断创新，推出不同形式的互动，期望未来能将这些技术应用到其他全球体育赛事和活动中，使全球消费者可以从云端技术创新中获益。”