近年来，大数据、人工智能、云计算等数字技术蓬勃发展，新技术带来了新业态和新的增长，然而，隐私泄露、网络欺诈、流量欺诈等现象的存在也成为数据要素健康流通的阻碍，为互联网治理带来挑战。因此，构建一个安全的数据协作技术环境显得十分必要且紧迫，而隐私计算可以在数据不泄露的前提下，对数据进行计算并得到计算结果，在创造更好的数据底层环境的同时，体现数据深层价值，深入推动行业传统数据业务转型。

12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人酒店重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。人工智能创新论坛是 BEYOND EXPO 大会的重点活动之一。杭州锘葳信息科技有限公司董事长王爽针对隐私计算的开创与创新发表演讲。

以下为杭州锘葳信息科技有限公司董事长王爽演讲部分节选内容：

王爽先生首先介绍了公司的主要业务，“我们主要从事隐私计算在医疗领域的应用，通过隐私计算技术能够连接到不同医院的数据，服务于像临床辅助诊断、新药研发等不同的应用场景。我们团队在隐私计算和 Email 的结合领域也有一些开创性的工作。我们整个团队在隐私计算领域有 300 多篇论文，之前也是参与过数亿元的自然科学基金的一些项目。在学术上我们也是做了一些相关的工作，比如说我们创办了美国的一个叫爱戴式的国家级的生物医学计算中心，是美国的唯一的一个负责全美的数据隐私安全的这个中心。”

对于公司之后的发展愿景王爽先生谈到，“我们公司的愿景是做数据安全跨域的融合，在数据可用不可见的情况下，完成数据的价值转换，做数据与价值之间的一个桥梁。我们的核心产品是一个我们过去打造 10 年的隐私计算底层系统，可以支持不同的垂直应用，可以服务于像 Email、中物、安防、金融等不同领域。我们整个这个团队在隐私计算领域也有 10 多年的工作经验。”

“我们在 2014 年的时候开始创办全球隐私计算大赛，因为我们当时也发现了很多隐私计算技术的学者，他们缺少场景，并且在医学领域里也有很多医生，他们对于数据需求的 AI 场景有很强的需求，但是缺乏一些技术去帮助他们找到更多、更好的数据，去服务于 AI 的场景，所以我们创办了这个竞赛，能够联系到这个有技术的和这个对场景有需求的这个各方面的专家。这个大赛从 2014 年到现在，我们举办了八届，也是目前全球最大规模的大赛，每年大约有 100 多个队伍会参与到我们这个竞赛里面，包括国内的的大厂，美国的 IBM、微软、intel 以及一些著名的高校 MIT、斯坦福以及国内的像清华这些院校都会参与。“

“我们整个在这个隐私计算相关的这个研究，大概是从 2014 年开始的，我们首先提出了一个叫安全联盟学习的一个底层构架，打通了在加州大学体系下的 5 所医院的数据互联互通。通过隐私计算，可以实现医院之间在不分享病人的个体数据，只交换一些模型参数的前提下，完成多中心的联合的研究。之后也是依托于美国国家生物医学计算中心，以及之后我们创建的国家级婴儿健康网络，通过我们的技术可以实现这种分布式的在数据不动的情况下的这种联合的分析，赋能于科研，赋能于新药的研发。

在这个过程当中，我们引入了一些比较先进的隐私保护技术，例如说联邦学习、同麦加密可信计算环境，多方安全计算等这些技术。出国以后也是把这项技术进行了一个商业化，通过底层的隐私计算平台能够支撑不同领域的应用，不仅仅局限于像医疗领域，还可以赋能于像金融、政务、安防等不同的领域，打造出一个工业级的相关的这个产品。我们这个产品服务于像一些医疗的客户的话，也是赋能于他们的实际的这种临床的应用，比如说去年，我们赋能的一个客户也是获得了上海市科学进步一等奖，通过我们系统除此之外的话，我们也拆用了大量的这个隐私计算相关的标准的制定，包括跟工信部、公安部以及卫建委等相关组织，因为我们相信整个隐私计算其实是一个比较新兴的技术，需要一些相关的标准的规范，包括在安全层面上的规范，在性能层面上的规范，以及精度层面上的相关的规范，所以我们也跟很多的部委来去参与制定或者是发起相关的这个标准。”

王爽先生强调，“隐私计算的核心就是要保证它的安全性，因为会涉及到很多的密码学以及相关认证，这些都是非常重要的基础。我们整个隐私计算的系统也是分了几个不同的层面，在数据层上，我们可以去连接不同领域的数据，比如说像政务数据、金融数据或者是医疗数据，通过我们这个平台层可以提供不同领域的相关应用，提供不同的载体，服务于像 Email、金融政务等不同的应用。在安全性上，我们也支持一些新创的设备。我们的可视化的界面可以服务于数据提供方，可以进行非常精细化的权限控制，数据使用方可以做这种编排式的任务发起，同时提供监管的接口，像这个医疗领域的这个或者是金融领域的人民银行，可以通过这些监管的这个接口，知道整个数据的这个使用，以及进行一些回溯。

王爽先生最后总结到他们目前在隐私计算领域有几大优势。第一，提供非常安全的数据保护底层结合，创建了数据方和相关应用方的中立平台。第二，打造了工业级的产品开箱机用，提供非常丰富的底层算法模块，同时支持第三方定义的算法，能够在平台上实现隐私计算。第三，建设很多相关的逻辑场景，包括但不限于 Email、政务、金融等相关领域。