IBM 今天宣布与 SAP 强化合作,提供 IBM 的技术和咨询专长,帮助客户更加轻松地采用混合云方法,将其 SAP 解决方案里的关键任务工作负载迁移上云,使受监管与非受监管行业的广大客户都能从中受益。

随着广大客户寻求采用混合云战略,把作为企业运营支柱的关键任务工作负载和应用程序迁移上云,他们需要一个高度安全和可靠的云环境。今天宣布的 IBM for RISE with SAP 优选供应商选项(premium supplier option with IBM for RISE with SAP),可以帮助客户获得所需工具,加速把部署在本地的 SAP 软件工作负载迁移到具备业界领先安全能力的 IBM Cloud(即 IBM 公有云)之上。

IBM 同时宣布一项名为 “BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP” 的新计划,这是一个解决方案与咨询服务组合,以助力加速和扩展客户 SAP S/4HANA 的云转型旅程。这些解决方案和服务建立在一个灵活和可扩展的平台之上,通过智能工作流程来简化操作。该计划提供了一个互动参与模式,可以帮助企业规划、执行和支持整体业务转型。有了 IBM 深厚的行业专长的支持,客户可以灵活地选择把 SAP 解决方案里的工作负载迁移到公有云上。

今天,IBM 宣布成为 “RISE with SAP 方案的优选供应商”,成为首家为 RISE with SAP 方案提供包括基础设施、业务转型和应用管理服务的云供应商。IBM 获此 “优选供应商” 称号,源于 SAP 长期致力为客户提供更优选择与选项的不懈努力,同时也是为了进一步支持希望选择 IBM Cloud 来运行 RISE with SAP 软件包的 IBM 客户。

此外,根据 IBM 赞助的一项 IDC 的研究,从本地数据中心迁移到 SAP S/4HANA on IBM Cloud,有望获得以下收益:

更大的投资回报:接受调查的用户表示,通过迁移到 SAP S/4HANA on IBM Cloud,企业实现了高达 90% 的营收增长。

更低的成本:研究中超过 80% 的企业表示他们的运营成本降低了。

更高的生产力:该研究中 10 个企业当中有 9 个表示,迁移到 SAP S/4HANA on IBM Cloud 之后,他们的生产力获得提升。

IBM Consulting 高级副总裁 John Granger 表示:“我们很高兴能够通过 RISE with SAP 推进与 SAP 的长期合作关系。我们的共同承诺是,携手帮助我们的客户,尤其是身处高度受监管行业的客户,无论他们身处数字化征程的哪个阶段,我们都能为他们提供选择,帮助他们对自身的关键任务工作负载进行迁移或者是进行现代化改造。”

SAP 云计算总裁 Brian Duffy 表示:“BREAKTHROUGH with IBM 是对 RISE with SAP 的重要补充,它为我们的客户开启或推进其业务转型之旅奠定了基础。此外,它再次证明了客户从 RISE with SAP 获得的价值,以及 RISE with SAP 为企业云转型所带来的影响与创新机会。SAP 与 IBM 强强联合所带来的专长和经验,将加速推动全球客户的云转型步伐和业务增长,我对此很有信心。”

IBM 和 SAP 在全球范围内与数百家客户合作开展了数千个独立项目,在开放的混合云方法的基础上实现系统和业务流程的现代化。最近的例子包括 Coca-Cola European Partners、Parle Products、Harmont & Blaine、Puravankara Ltd 和 Virgin Megastore KSA。