动点出海获悉，印度社交媒体平台 ShareChat 已于近日获得了一笔由腾讯提供的 1 亿美元债务融资。

据了解，这笔债务融资由共计 2147 份的 D 轮 OCD 债券构成，其发行对象为两家名为 Zennis Capital B.V 和 Hlodyn B.V 的荷兰特殊目的机构，且二者均为腾讯所创建。本次发行后，腾讯对 ShareChat 所持有的股份提升到了 17.71%，而后者的集体股权则被稀释到了 11.55% 以下。

值得一提的是，在去年 4 月份时，有媒体指出，腾讯在当时参与了 ShareChat 的 5.02 亿美元的融资，并在其中提供了超 2 亿美元的部分。不过，在对外公布这笔融资时，ShareChat 并未提及腾讯有进行参投。

截至去年 12 月底 ShareChat 的最近一次融资，该公司的估值为 37 亿美元左右。值得一提的是，在 2018 年时，小米和顺为资本均参与了对 ShareChat 的投资。

ShareChat 成立于 2015 年，目前为当地最大的本土社交媒体平台，拥有近 2 亿规模的活跃用户。除图文内容外，该公司也在 TikTok 被印度当局下架后推出了一款名为 Moj 的短视频社交应用。而就在昨日，另有媒体报道称 ShareChat 已斥资 7 亿美元收购了当地的短视频平台 MX TakaTak。两家公司在一份声明中表示，收购后，二者将拥有近 3 亿规模的月活用户和 2500 亿次的视频月播放量，使其成为了最大的印度短视频平台。

尽管近期以来，我国企业减缓了在印度的投资动作。然而，ShareChat 并非腾讯在此期间对印度的唯一一笔投资。如我栏目此前指出，去年 10 月份时，腾讯也参与了对当地社交媒体平台 Lokal 的 1200 万美元 A 轮融资领投。在这篇报道中，笔者曾强调，自 2016 年以来，腾讯已对印度初创公司进行了超 20 亿美元的投资。