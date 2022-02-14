以下内容来自 Counterpoint：

主要的东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）智能手机出货量在 2021 年创下历史最高，达到 9600 万台，同比增长 5%。

小米、realme 和苹果在这些国家的出货量达到了有史以来的最高水平。

小米在 2021 年上半年销售强劲，尽管下半年表现欠佳，但该品牌仍然在 2021 年同比增长了 17%。

受 iPhone 11 和 iPhone 12 系列的销量以及新 iPhone 13 系列发布的推动，苹果在 2021 的同比增长率达到了历史最高的 68%。

由于在泰国和菲律宾的出货量增加，realme 2021 年同比增长了 10%。

2021 年 5G 智能手机的市场份额为 18%，而 2020 年为 3%。

根据 Counterpoint 的东南亚每月智能手机市场份额追踪研究显示，尽管手机品牌厂商都受到了新冠疫情频发、各种限制和持续的零部件短缺带来的线下销售渠道中断的影响，但主要的东南亚国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）在 2021 年的智能手机出货量仍达到了同比 5% 的增长。整体出货 9600 万台，使 2021 年成为了有史以来出货量最多的一年，并且超过了前疫情时期。在 2021 年的第四季度，因为手机厂商的供应问题，整体出货量仍然保持平稳。

高级分析师 Glen Cardoza 在评论该地区的智能手机市场表现时说：“大部分东南亚国家在 2021 年都经历了多轮新冠疫情的打击。政府和手机行业参与者都渴望商业能够正常化起来，但由于社会和经济活动均遭受不同程度的影响，智能手机行业未能在下半年得到复苏。然而，三星解决了在年中遇到的出货量问题，从而恢复其在该地区的销售和领先地位。小米在 2021 年第一季度和第二季度中表现强劲，巩固了其在大多数主要经济体中的基础地位，但由于供应的限制，其在 2021 年下半年遭受了更大的损失。OPPO 和 vivo 继续在不同的价格段发布新品，并且在年底加速营销力度。瞄准了要从入门级手机升级换代的用户需求，realme 和 Infinix 等品牌推出了价格实惠的机型。”

对于平均销售价格和 5G 方面，Cardoza 评论道：“2020 年，东南亚主要的国家中，超过 55% 的智能手机出货是在 150 美元以下。在 2021 年，该类别保有了 38% 的份额。越来越多的消费者选择 151 美元至 250 美元（约合人民币 960-1590 元）的智能手机。此外在 2020 年，5G 手机大部分仅仅是由 2-3 个头部的品牌所代表，然而现在前五大手机品牌厂商不仅推出了 5G 机型，而且积极地降低其平均销售价格，进一步在东南亚地区推动 5G，与当地运营商展开合作。”

研究总监 Tarun Pathak 在评论线上线下销售渠道的动态时说：“在该地区的不同国家/地区，手机出货量的线上份额似乎并没有持续增长。泰国和菲律宾的出货量在 2021 年下半年底实现了增长，而印度尼西亚和越南仍有一些基础设施和消费者心智需要覆盖。为了在线下渠道中抢占消费者更多的认知，大多数品牌都在努力维护与零售商合作伙伴的良好关系，以发展跨国家/地区的销售网络。各品牌厂商都在努力平衡线上和线下渠道的出货量。他们与运营商和零售商建立合作关系的举措证明了这一点。”

市场总结：

三星在 2021 年年中遇到了出货量挑战，但其市场份额方面有所回升。其在越南的制造设施在第四季度恢复正常，并且确保其所有新品发布的重点都是市场营销活动。产品系列是三星今年销量的关键。

中国品牌在 2021 年增长更快，占据了 71% 的市场份额，主要由 OPPO、小米、vivo、realme 和 Infinix 领衔。

由于 Reno 系列和其他一系列机型的需求持续增长，2021 年 OPPO 继续保持在东南亚地区的强劲表现。消费者对其强大的促销和优惠活动做出了回应。

vivo 的 Y 系列在 2021 年继续表现良好。随着时间的推移，该品牌强大的线下网络战略提供了帮助。营销活动和代言有助于增加其在这些市场的曝光率。

Infinix 是今年涨幅最高的公司之一，这展现了未来前景，但其销量仍然相对较低。

尽管苹果在 2021 年下半年的出货量有了短暂的放缓，但该品牌在年初和年底销售了更多的 11 和 12 系列的 iPhone。泰国和越南市场成为了这个高端品牌的驱动力。

与 2020 年第四季度 8% 的 5G 智能手机份额相比，2021 年第四季度的 5G 手机份额为 25%。这一比例在 2022 年肯定会增长得更高。

联发科在 2020 年在该地区的芯片领域处于领先地位，并在 2021 年通过抢占高通和其他品牌的份额扩大了这一领先优势。紫光展锐等品牌有望降低低端智能手机的 BoM 成本。

2021 年，Shopee 继续领先并且增加了该地区线上智能手机出货量的份额。在 Lazada 试图夺回其销售额的同时，其他的电子商务平台，如 JD（印度尼西亚和泰国）、Tokopedia（印度尼西亚）和 Bukalapak（印度尼西亚）缓慢提高他们在节日的销售，尤其是在 2021 年第四季度。

尽管面临多重挑战，东南亚主要国家在 2021 年仍表现出不错的韧性。到 2022 年，这些国家将增加其经济活动，进而改善就业状况、旅游业以及随之而来的消费者购买情绪。我们预计 2022 年该地区的智能手机出货量将同比增长 5%。5G 的进步、运营商的竞争和消费者智能手机的更新换代使这些期待更有可能。

注：OPPO 不包括 OnePlus 的出货量，小米包括 POCO。