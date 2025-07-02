取决于你听谁的，人工智能（AI）要么是解决我们所有问题的方案，要么是将人类从地球上抹去的东西。就目标而言，这有点可笑。

想象一下，地球上号称最聪明的物种正在完善人工智能感知能力，结果却被一个一边抄袭大学论文，一边在社交媒体上发 AI 合成梗图的终结者枪杀。真是个恰如其分的结局。

事实上，我们并不真正了解 AI 的终极能力，但这并没有阻止科技公司试图将其融入我们生活的方方面面。通常，这与汽车的交集主要有两种形式。一种是让人厌烦的车载 AI 助手，它会给你在车上讲个笑话；另一种是能力参差不齐的辅助驾驶技术，这两种对于真正热爱驾驶的人来说，都没什么太大意义。

（原谅我在标题里写的是“司机”而不是“车手”，部分读者读到接下来的内容可能会失望。但至少，我不是 AI，“骗”你点进来看的是活生生的真人。这一点我能保证。）

然而，一场革命正在悄然发生，它正以蹒跚的步伐在赛车模拟游戏中迈出第一步。《iRacing》和《神力科莎：竞速》是首批 AI 驾驶教练的试验场。这些游戏的目标并不是夺过方向盘替你驾驶，而是让你成为一名更优秀的车手。虽然目前它还只是虚拟世界的工具，但已经有人对车内遥测技术以及现实中的赛道日进行了实验。

最知名的系统名是 trophi.ai，由于它在模拟赛车玩家中人气最高，也得益于其海量圈速数据，能够将其整理成实用建议。你驾驶着赛车，合成语音会在你接近弯道时提供指令，并在你出弯时提供技术反馈。而且它的效果相当不错……至少在一定程度上是这样的。

我在 iRacing 上体验了我最爱的赛车和赛道组合，起初印象很深刻。它立刻就识别出了我刹车力度和转向方面的不足，并在几圈的测试中，将我的刹车痕迹调整得接近预期的路线。当我偶然找到正确的路线或者刹车力度时，我的这个数字“乘客”会说我做得很好。我特别喜欢这一点，感谢它的赞美。

与人类教练相比，它的不足之处在于无法看到你在任何特定时刻所能看到的情况。它完全基于遥测数据，所以无法提供视觉参考点方面的建议，而这在熟悉赛道时至关重要。而且它（的响应）也不够快，无法在你过弯的时候实时给予指导，所以你得提前吸收信息并尝试运用，而这在一连串快速复杂的弯道处就变得更具挑战性了。

不过，作为一个起点，它非常吸引人，尤其是它在现实世界中的应用潜力。随着系统的发展，它会变得更加灵敏和准确。如果未来哪一天 AI 抢走了我的工作，我手头就会有更多时间来练习刹车点。