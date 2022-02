2 月 16 日,东南亚美妆品牌 Y.O.U 宣布完成 4000 万美元 C 轮融资,由隐山资本领投,SIG、高榕资本、ATM Capital、eWTP Arabia Capital 和 M31 资本等机构跟投,其中高榕资本和 ATM Capital 连续参投融资。泰合资本担任独家财务顾问。

截至目前,Y.O.U 的融资额已经累计达到 7000 万美元。本轮融资将主要用于 Y.O.U 在海外新兴市场的渠道门店拓展、产品研发投入、全球供应链布局和团队人才的拓充与升级。

Y.O.U 是东南亚彩护一体品牌,自 2018 年底在印尼落地,至今已拓展至菲律宾、马来西亚、泰国等国,覆盖近 4 万个点位。针对印尼人肌肤特点,Y.O.U 已在当地推出了养护一体的养肤底妆、抗衰精华等系列产品。

在渠道推广方面,得益于一支拥有丰富零售经验且扎根本土的业务团队,Y.O.U 在短短 3 年时间内完成了线上线下多元渠道全面布局,包括美妆专营店、商场百货、便利店及各大电商平台。通过终端门店及柜台形象升级、导购人员体系化培训等一系列动作,Y.O.U 受到大量经销商渠道端认可,不断深化渠道优势。

公司 C 轮领投方隐山资本董事长及管理合伙人东方浩表示:“我们一直关注于出海生态领域的投资,尤其以中国优质供应链作为底盘的产品,扎根本土有成功经验落地产品本地化研发和销售的团队。Y.O.U 是东南亚美妆护肤品牌赛道的领跑者,创始团队来自于 OPPO 体系,拥有丰富的东南亚全链路零售及美妆经验;而更重要的是短短 3 年间,搭建一支强战斗力本土化的线下团队,快速覆盖近 4 万个线下渠道点位,快速建立了用户的品牌心智;同时引入中国优秀美妆人才落地印尼,运用领先的品牌运营理念持续为 Y.O.U 发展助力。我们期盼公司立足东南亚,成为新一代领先的美妆集团。”

高榕资本董事总经理马晓宇表示:“全球美妆市场规模持续增长,东南亚国家等新兴市场的美妆行业尤其展露出巨大潜力。Y.O.U 深入理解东南亚文化,打造用户喜爱的本土化产品,加之依托中国成熟的供应链体系,以线下渠道为切入点,辅助多渠道的运营手段以及本土化服务团队快速俘获用户心智,逐渐成长为行业领军品牌。高榕资本是 Y.O.U 最早的核心支持者之一,非常看好团队强大的本地化能力,深刻的消费者洞察和快速产品化能力,相信未来 Y.O.U 可以继续保持开拓精神,逐步发展成为世界级美妆品牌。”

ATM Capital 表示:“我们持续关注并看好东南亚消费零售潜力,是 Y.O.U 的首家机构投资人,并在 B、C 轮持续加注。公司团队拥有丰富的零售经验和渠道能力,勇于探索新兴市场,并能落地扎根。我们见证了 Y.O.U 在 3 年中实现销售迅速增长,并在东南亚消费者心目中建立了良好品牌形象。我们坚定看好 Y.O.U 的长期发展并持续增加投资,期待未来与团队一起为东南亚消费者打造更优质的产品和服务,将公司打造成为全球新兴市场化妆品行业头部品牌。”

eWTP Arabia Capital 管理合伙人李晋吉表示:“Y.O.U 作为美妆行业新兴品牌,公司在供应链,产品研发,产品营销定位和销售渠道上都有自己的竞争优势。Y.O.U 在东南亚市场的成功经验未来可以复制拓展至中东和全球其他新兴市场。eWTP Arabia Capital 很期待可以将 Y.O.U 品牌引入中东北非市场,在未来有更进一步的合作。”

M31 资本董事总经理邹迎怡表示:“M31 资本坚定地看好中国企业出海的探索能力和全球新兴市场的巨大发展潜力。Y.O.U 拥有差异化的线下和线上多渠道布局能力和深入本土的服务和运营模式,经过三年时间,迅速成长为印尼年轻人热爱的本土领先品牌。在海外疫情期间,公司仍保持了坚实的增长和业务投入,充分展示了团队的战略眼光及执行能力。M31 资本对 Y.O.U 未来的发展前景充满信心,期待 Y.O.U 持续进行本地化优化、产品创新和经验复制,立足东南亚,走向全球,打造中国美妆出海的标杆。”

泰合资本董事陈仁川表示:“Y.O.U 是众多出海品牌中独树一帜的一家:拥有强大的线下能力适配东南亚线下为王的市场;独具一格的新兴品牌定位凸显了差异化竞争优势;产品和营销的高度本地化也让公司有了与众多本土和国际品牌在海外市场一决高下的实力;横跨东南亚多国运营的能力进一步拓宽了公司的业务边界。很荣幸和 Thunder 能够有机会携手共进,在海外市场再创辉煌。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。