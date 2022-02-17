在对全球电动汽车市场的最新研究中， Canalys 显示，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%， 占全部乘用车销量的 9%。受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球汽车市场总销售量仅增长 4%。

该报告指出，2021 年，消费者对电动汽车的需求仍保持强劲，如非受到零部件短缺的影响，全球汽车制造商的销量或可达到更高水平。

全球电动汽车销量的 85% 是来自中国大陆市场和欧洲。

2021 年，中国大陆市场共售出 320 万辆电动汽车，占全部新车销量的 15%。

欧洲市场共销售了 230 万辆电动汽车，占新车销量的 19%。

虽然需求仍在增长，但 2021 年美国销售的新车中只有 4% 是电动汽车，约为 53.5 万辆。

中国大陆市场占据全球电动汽车半壁江山

2021 年，中国大陆市场销售超过 320 万辆电动汽车——占全球电动汽车销量的一半，比 2020 年销量多出 200 万辆。Canalys 首席分析师 Jason Low 表示：“从小型、廉价的城市汽车到主流和高档轿车和 SUV，每个月都有许多新车型上市。2021 年中国大陆销售的新车中有 15% 是电动汽车，是 2020 年销售量的两倍多，而且 2022 年及以后仍有较大的增长机会。”

五菱宏光 Mini EV 依然是 2021 年中国大陆市场最畅销的电动车型。其成功给其他汽车制造商带来了巨大的启发，因此类似车型得以不断推出。特斯拉的电动车型占据了第二、三位，但 Model Y 的表现强于 Model 3。然而，竞争将会越来越激烈。作为中国领先的电动汽车品牌，比亚迪仍在扩大其产品阵容，并且拥有了多款受欢迎的纯电动和插电式混合动力车型。2021 年在中国大陆具有抢眼销量的其他电动汽车品牌包括埃安、长安、奇瑞、理想、欧拉、荣威和小鹏。

欧洲仍然是电动汽车采用率最高的地区

在欧洲，传统汽车制造商正将越来越多产品系列电气化。2021 年，欧洲电动汽车的销量占汽车总销量的 19%，共交付 230 万辆。特斯拉 Model 3 是 2021 年欧洲电动汽车的销量冠军，但大众仍是电动汽车的主要制造商，奥迪、斯柯达和大众的几款车型销量很好。

Canalys 分析师 Ashwin Amberkar 表示：“欧洲对电动汽车的需求依然强劲。事实上，在许多欧洲国家，电动汽车能占新车销量的四分之一以上。但客户必须要有耐心。新电动汽车的提车时间一般为 9 到 12 个月，而且这种情况很常见。”

首批电动汽车皮卡将提振美国市场

美国的电动汽车销量远落后于中国大陆和欧洲。2021 年新售车辆中仅有 4% 是电动汽车。2021 年推出了几款新的电动汽车，其销售势头和消费者的兴趣正在增加，但特斯拉仍然在主导美国电动汽车市场，其所占份额目前仅略低于 60%。

Canalys 副总裁兼首席分析师 Chris Jones 表示，自 2018 年 Model 3 出货量猛增以来，其竞争对手被特斯拉远远地抛在了身后。在整个市场上，特斯拉的销量甚至超过了许多高档汽车品牌。Chris 仍表示，皮卡车将在 2022 年给美国电动汽车市场带来巨大的提升。Rivian 最早于 2021 年底交付，而福特和通用汽车分别对 F-150 Lightning 和 GMC Hummer 皮卡产生了浓厚的兴趣。”

2021 年头部电动汽车制造商

特斯拉以 14% 的份额引领全球电动汽车市场。2021 年，Model Y 开始在主要市场进行销售，其销量在中国大陆和美国迅速超过了 Model 3。特斯拉的汽车生产在中国大陆已经成熟，并将于 2022 年上半年在欧洲开始生产。2022 年，特斯拉将专注于交付现有车型而不是推出新车型。

大众汽车以 12% 的市场份额位居第二。与 2020 年相比，其 2021 年的电动汽车销量翻了一番，并在欧洲市场上处于领先地位。该集团近 60% 的电动汽车销售来自大众品牌，并得到了奥迪、Cupra、保时捷、SEAT 和斯柯达支持，从而在一系列电动汽车细分市场上占据一席之地。

上汽——包括上汽、通用和五菱，以 11% 的份额位居第三。该集团大获成功的主要原因是五菱宏光 Mini EV 在中国大陆遥遥领先的销量。此外，上汽旗下的宝骏、Maxus、名爵、荣威等也为此做出了重要贡献。

比亚迪以 9% 的份额位居第四，且去年下半年表现尤为强劲。其 2021 年的电动汽车销量增长了 200% 以上，主要是因为比亚迪在中国大陆推出了十几款车型，而且其中一些车型还有电动版和混动版。比亚迪的业务还扩展到了中国大陆以外的市场。2021 年底，比亚迪还推出了基于其新的 e-platform 3.0 平台的第一款车型，而且预计在 2022 年将会以该平台为基础推出更多新车型。

Stellantis 排名第五，市场份额为 6%。欧洲流行的紧凑型汽车的电气化版本是其成功的关键，标致、欧宝/沃克斯豪尔和菲亚特等车型都很畅销。Stellantis 还将生产四个新的电动汽车平台，用于该集团 14 个品牌的车辆。

宝马集团 2021 年的电动汽车销量增长了 70%，占据了 5% 的市场份额。2021 年，其最畅销的电动汽车是中国制造的宝马 iX3，而且中国是其最大的终端用户市场。Mini Cooper SE 是第二畅销的电动汽车型，领先于老款的 BMW i3。

现代汽车在 2021 年的电动汽车市场份额为 5%。这是因为现代和起亚的 “双胞胎 ” 车型均表现良好。其中，现代 Ioniq 5 和起亚 EV6 都是在 2021 年中期推出的，同时现代 Kona 和起亚 Niro 在 2021 年的销售均良好。到目前为止，该集团比大多数竞争对手更好地应对了芯片短缺问题。