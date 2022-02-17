近日，索尼宣布与 AR（增强现实）手机游戏开发商 Niantic 签署协议，两家公司将在耳机的听觉 AR 领域展开合作。

通过这次合作，双方将结合优势技术，通过具有听觉 AR 功能的耳机为用户带来沉浸式体验，而不仅仅是视觉。双方还将共同开发听觉 AR 的应用软件，并开展相关的推广活动。

索尼在日前宣布了合作的第一项举措，即在 2022 年内在《Ingress》游戏中让玩家通过索尼真无线耳机 LinkBuds 享受听觉 AR 体验。LinkBuds 将连接虚拟和现实世界，实现 “时刻在线” 的佩戴体验。

通过这项合作协议，两家公司将进一步加快在 AR 游戏领域的创新开发，通过耳机为用户带来前所未有的沉浸式游戏体验。

Niantic 公司副总裁村井说人表示：“索尼是一家拥有丰富音频产品和卓越音频技术的国际化企业。通过将索尼的音频技术与 Niantic 的 AR 技术相结合，我们相信可以突破传统的单一视觉 AR，实现全新的 AR 体验水平。我们期待着在现实世界中提供更具沉浸感的 AR 体验。”

索尼公司家庭娱乐和音频产品事业部下设的移动产品业务部门负责人中村裕表示：“我们非常高兴能够与 Niantic 在 AR 音频领域进行合作。Niantic 非常重视音频在 AR 游戏体验中的作用。通过连接索尼的空间音频技术与 Niantic 的游戏内容，我们希望通过耳机来实现融合现实世界和虚拟游戏的惊人体验。请期待索尼未来各种优化和丰富耳机体验的举措，比如索尼刚刚发布的新品 LinkBubs。”