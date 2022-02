比亚迪 e 平台 3.0 首款 A 级潮跑 SUV——元 PLUS 正式上市,新车共 5 款车型,官方指导价 13.18 万元——15.98 万元,并推出五大专享礼遇。

元 PLUS 集潮跑外观、律动内饰、雷霆动力、潮玩空间、专业平台、刀片·安全六大核心优势于一身。以多彩、乐活、创新、激情、自律、极致的精神内核,助力广大 UP 青年、元气女生、活力家庭开启元气新生活。

自 2022 年元旦预售至今,元 PLUS 国内订单量已突破 20000 台,上市即爆款!

同时,作为比亚迪首款 “战略出海” 的全球化乘用车,元 PLUS 在澳洲市场同步开启预售,命名 ATTO 3,为全球消费者带来智慧出行新体验。

专业平台 天生卓越

元 PLUS 完美承袭 e 平台 3.0 核心优势,自诞生起,美学、智能、高效、安全已写入基因。元 PLUS 搭载了八合一电动力总成,系统综合效率高达 89%,相同功率下体积减小 20%,重量降低 15%,功率密度和效率都处于全球顶尖水平;元 PLUS 拥有宽温域高效热泵系统,具备-30~60℃宽温域工作能力,无惧极端温度;新车还打破了传统的分布式系统架构,采用车身电子控制域技术,让电子电气系统实现了高度集成化、轻量化、高效化的进阶。此外,e 平台独有的传力结构助力元 PLUS 具备了超五星安全的能力!

潮跑外观 颜值爆表

颜值即正义,元 PLUS 采用 Dragon Face 3.0 家族设计语言,全新龙须、元力觉醒发光字标、风之翼运动轮毂等细节设计,做工细腻,造型时尚。飞龙跃动腰线加之彰显运动感与体量感的溜背低趴造型,展现新一代龙颜美学。

元 PLUS 外观颜色灵感源于运动,冲浪蓝、滑雪白、攀岩灰、探险绿、跑酷红五款色彩,代表了元 PLUS 的觉醒精神。

发布会上,奥运冠军何冲表示,元 PLUS 超强的力量感与运动感,让自己身体的肌肉记忆和体内的运动能量与之产生了强烈的共鸣。元 PLUS 所蕴含的运动气质,也契合了年轻人的审美。

律动内饰 迸发能量

与潮跑外观相比,元 PLUS 内饰自带运动气场,由比亚迪全球内饰设计总监,米开勒· 帕加内蒂领衔打造,以荷尔蒙爆表的健身房为灵感,是全球首款以运动健身理念打造的智能座舱,专为年轻用户而来。

元 PLUS 内饰由速度蓝、力量灰双色搭配,中控台以一条有力的龙须承载,肌肉流线贯穿门板和仪表板;一体式运动座椅兼顾安全、舒适与动感;哑铃式空调出风口、跑步机式中央扶手台、琴弦式门板装饰件等细节处的精巧设计,将元 PLUS 的运动新潮逐一彰显。

雷霆动力 一骑绝尘

与潮跑气质相呼应,动力性能是元 PLUS 的杀手锏,也是满足年轻人进行多种生活状态无缝切换的硬实力。元 PLUS 拥有 150kW 峰值功率、310N·m 峰值扭矩的动力总成,马力高达 204 匹,百公里加速仅需 7.3 秒,百公里能耗仅为 12.1kWh,一路驰骋,无惧挑战!

元 PLUS 搭载了比亚迪全新一代多连杆独立后悬架,由原奔驰 S 级底盘调校专家汉斯·柯克领衔团队悉心调校,耗时 5 年研发,运动性能表现优异,侧倾抑制显著。全新博世 IPB 集成制动控制系统,配合 CST 舒适制动功能,元 PLUS 兼具运动与舒适的驾乘感受。

潮玩空间 智享科技

在 “Z 世代” 眼中,汽车不只是出行工具,更是一个潮流大玩具。而拥有潮玩空间的元 PLUS 绝对是年轻用户的中意之选。

元 PLUS 拥有同级领先的 2720mm 超长轴距,后排座椅支持 4/6 比例放平,畅享 A 级大空间。在诸多黑科技配置中,APA 自动泊车、360°全景透明影像系统、全场景数字钥匙等便捷功能一应俱全,令元 PLUS 座舱充满科技感和未来感。

同时,15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad,配合 DiLink 4.0(4G) 智能网联系统,为用户提供真正智能的交互体验,尽显潮跑 SUV 的科技之力,树立了智慧出行新标杆。

刀片·安全 实力护航

畅享智能科技之余,驾控安全同样不容小视。元 PLUS 采用超安全刀片电池,经得起针刺考验,可循环充放电 3000 次以上,彻底杜绝电池爆燃问题,完美地解决电池能量密度和安全相互制约的行业难题。

在主动安全方面,元 PLUS 采用第四代单目摄像头进行目标探测,搭配全车雷达,带来功能丰富的 DiPilot 智能驾驶辅助系统,集成 ACC-S&G 启停型全速自适应巡航系统、AEB 自动紧急制动系统、ICC 智能领航系统、TSR 交通标志智能识别系统、LDWS 车道偏离预警系统、BSD 盲点监测系统等多项辅助功能,可在关键时刻化险为夷,带给驾乘人员无忧无虑的用车体验。

被动安全方面, 元 PLUS 的热成型钢比例达 11%,钢材抗拉强度最高达 1500Mpa;高强度钢及以上的钢材占比 85%,超高强钢比例达到 55%,相当于给用户穿上一件 “铠甲”,每次出行都有超五星安全护航。

专业平台、潮跑外观、律动内饰、雷霆动力、潮玩空间、刀片·安全,六大核心优势成就了元 PLUS“六边形战士” 般的硬核实力。预售订单破 20000 台,上市即热销也印证了消费者们共同的选择。期待元 PLUS 领跑 A 级纯电市场,为更多年轻用户带来多彩、乐活、创新、激情、自律、极致的新生活。