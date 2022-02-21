科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.02.14-2022.02.20）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

有人的地方就有 江湖 创业。或者说，从某种特定的角度上来看，移动互联网领域的创业故事就是一场关于人与人之间的故事。

无论是高速涌现的独角兽企业数量还是海内外投资机构所投来的日益热切的拥抱，在上周的文章中，我们已经进一步领略到了印尼移动互联网创业生态当下正面临的高光时刻。于此，对这个东南亚人口第一大国来说，庞大的人口基数无疑是这种急剧扩张的力量的一大主要动力来源。然而，除了书写这里的开端，这种动力却也会在很大程度上决定其中的结局走向。

“提出一个想法很棒，但创始人更需要一个熟练的团队将其变为现实并于此进入市场。” 在印尼风投机构 Alpha JWC Ventures 看来，印尼的这种创业热潮是否能够延续的关键会在于这里是否能够拥有足够的人才资源，而并不仅仅只是它们所要面对的市场规模。

也正如笔者在本栏目几乎所有的融资事件中所刻意强调的那样，每一家新获融资的企业都会把团队扩张作为这笔新注入资金的一大主要用途。但随着这种事件越来越频繁地出现，最终的结果之一就是，虽然这里人很多（或者说这家企业正在面临更多的用户群），人才资源却也在变得更为稀缺。

在本栏目于去年发布的一篇文章中，我们可以看到这样的一组数字。截至去年 11 月初，在印度独角兽热潮的背景下，当地的 70 多家独角兽将在未来的 2 到 3 个季度内创造出 12.5 到 16 万个岗位，同时其中会有高达七成的需求集中在技术岗位方面。而把这一直观视角继续转移到印尼，不难预料类似的事情也会同样在这里发生。

目前，我们正在见证越来越多的资金资源向印尼流入，并且这一趋势在短期来看并不会呈现出减弱的倾向。在这样的背景下，对于上文中所提及的印尼的这种 “不断增长的创业需求与相应人才资源之间的现实矛盾”，Alpha JWC Ventures 的回答是这会使当地的教育、技能提升和培训领域迎来相应的巨大机遇。诚然，这个答案很难让所有人满意——毕竟所谓的人才（尤其是被大量需要的技术型人才）并不会是在一夜之间就能出现的产物，并且大家也并不会希望看到的是这种现象。然而，随着这种速度变得愈发吸引外界关注，它在之后所要展开的显然就是另外一段故事了。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

PropertyGuru 有望在三月底前于美国 SPAC 上市：动点出海获悉，新加坡房地产独角兽 PropertyGuru 已于近日向外媒表示，公司预计将于今年第一季度末时在纽交所进行 SPAC 上市。据悉，PropertyGuru 在美公开上市所需的 F-4 文件已获得 SEC 的批准，且该文件已于当地时间 2 月 14 日时宣布生效。

去年 7 月份时，我栏目曾指出，PropertyGuru 与由李泽楷 (Richard Li) 和彼得·泰尔 (Peter Thiel) 成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 就 SPAC 合并事宜进行了深入谈判。在这次谈判中，PropertyGuru 的企业估值和股权估值分别被定在了 13.5 亿美元和 17.8 亿美元左右。

这家东南亚最大的中小微企业在线贷款平台刚完成数亿美元新注资：Funding Societies 成立于 2015 年，主要通过其在线平台为中小微企业提供营运或者业务增长所需的资金借贷服务，借贷规模从 500 美元到 150 万美元不等。Funding Societies 指出，在东南亚，由于缺乏传统的信用记录或抵押品，身为该地区经济支柱的小微企业往往很难获得常规的商业贷款服务。作为体现，当地的中小微企业融资借贷缺口达到了 3000 亿美元之多，Funding Societies 则正是瞄准了这一契机应运而生。

据介绍，自成立以来，Funding Societies 已向东南亚地区的中小微企业提供了超 500 万笔贷款，支付资金规模达 20 亿美元以上。此外，该公司强调称，即使是在疫情期间，其客户的违约率也仅为 1% 到 2% 之间。而根据一项统计数据表明，受 Funding Societies 提供资金支持的东南亚中小微企业为该地区贡献的 GDP 规模达到了 36 亿美元，并为此提供了近 35 万份岗位。

到 2030 年，东南亚外卖市场规模将达到近 500 亿美元：根据外媒援引 Frost & Sullivan 近日发布的一份研究报告显示，到 2030 年，东南亚的外卖市场规模有望达到 497 亿美元。相比之下，这一数字在去年时则为 152 亿美元。

报告指出，在去年期间，GrabFood、FoodPanda 以及 GoFood（Gojek 旗下品牌）共计占据了该地区外卖市场份额的 84.8%。其中，GrabFood 的规模遥遥领先，达到了 47.8%，FoodPanda 和 GoFood 次之，分别为 23.8% 和 13.8%。其余份额则由 Deliveroo、Line Man、ShopeeFood 等平台所占据。

成为下一只新加坡独角兽？ShopBack 正虚位以待：在于去年晚些时候宣布收购了当地 “先买后付（BNPL）” 平台 hoolah 后，对ShopBack来说，今年同样不会是平淡的一段时期。

动点出海获悉，据彭博社援引知情人士消息表示，新加坡电商返现平台 ShopBack 正与相关投资者进行谈判，计划展开一轮 1.5 亿美元的融资。消息人士称，ShopBack 已与摩根士丹利展开了合作，以促进这笔融资顺利进行。而在这笔融资中，ShopBack 的估值有望突破 10 亿美元的独角兽大关。

目前，这轮谈判正在进行中，其融资规模仍有可能会在后续发生变化。ShopBack 和摩根士丹利均未对此消息置评。

对印尼人来说，印尼是一个怎样的投资市场（下）｜东南亚对话录：“ 并非所有适用于中美地区的科技发展趋势都适用于印尼和东南亚，反之亦然。”

这是 Alpha JWC Ventures 在接受我方采访时所强调的一个观点。于此，就印尼科技创业领域当前发展状况而言，我们或许可以从中引申出两个处于进行时的背景：即，一方面，印尼正在尝试拥抱来自外界的科创热潮。另一方面，印尼也在发展出为当地所特有的科创生态——并且也如我们在《上篇》中所看到的内容那样。当然，无论其中的哪种方式更具可行性，不难发现当下的印尼显然都在成为东南亚地区中的投资热土。

在这样的背景下，Alpha JWC 指出，按照往常的做法，该机构每年的投资数量会在 6 到 8 笔左右。去年，仅就 A 轮企业而言，这个数字则达到了 16 笔以上。与此同时，过去一年中，印尼新出现了 6 家左右的独角兽企业。其中，Alpha JWC 收获了 3 家——分别为咖啡连锁品牌Kopi Kenangan、先买后付平台 Kredivo 以及线上股票投资交易平台Ajaib（该公司表示自身也为东南亚最年轻的独角兽公司，仅花费 2 年半时间就达成这一目标）。而在今年一月份时，该机构更是表示，到 2025 年时，印尼有望至少再出现 10 家独角兽企业。相比之下，目前，印尼一共也仅有不到 10 家独角兽企业。