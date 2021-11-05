截止去年，在经历了 11 家新增后，印度独角兽企业的总数量达到了 38 家。然而到了今年，尽管还有两个月才要步入尾声，这一数字却已几乎呈现出了翻倍趋势。

上月末，随着印度今年的第 34 家新晋独角兽企业Acko的出现，印度的独角兽总数也来到了 72 家，较上年时的总数相比几近翻倍。当然，这一数字不仅仅意味着同期内创纪录的融资规模。另一方面，作为这种爆发式扩张的体现，这些正在不断充实其行业空间的的独角兽企业也在创造出大量的职位需求。

根据外媒数据指出，就这 70 余家印度独角兽企业而言，在接下来的两到三个季度内，将会有 12.5 至 16 万个岗位从中孕育而出。同时，一份来自今年 9 月份的研究表示，这些独角兽在过去三个季度中招聘了近 15 万名高管，并且在未来两个季度还将发布近 12.5 万个高管职位需求。

数据称，其中将有高达七成的需求会集中在技术岗位，这包括全栈开发者、数据科学家、解决方案架构师以及首席工程师等职位。

此外，就行业领域而言，人力资源公司 CIEL HR Services 指出，今年新增独角兽的招聘需求中有超半数（53%）的职位是聚焦于金融科技、技术平台以及 SaaS 领域。

针对这种现象，印度社交电商独角兽Meesho的首席人力资源官 Ashish Singh 称，“我们认为，只有迅速创新并增强员工实力，同时比以往任何时候都更积极地进行招聘，才会迎来下一波增长。” 据了解，该公司今年以来的融资总数正向 9 亿美元突破，其估值也已达到了 49 亿美元。目前，Meesho 共有 1200 余名员工，其招聘速度正达到有史以来最高水平。

今年早些时候，动点出海曾指出，有印度媒体曾在 2018 年时预计，到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业。随着今年印度的独角兽热潮，该媒体认为这一数字有望在 2023 年即可达成。随着这一趋势的继续加速前进，接下来，不难预见将会有同等规模增速的职位需求将由此产生。