东南亚第一家由女性领导的元宇宙初创公司 BuzzAR，通过其适合全家人一起玩的游戏、虚拟现实（VR）和 GameFi 项目筹得 380 万美元种子资金，以打造一个包容的元宇宙。这轮融资获得超额认购，投资者为美国德克萨斯州的 F50 Elevate、地区风投公司和天使投资人，包括前滨海湾金沙（Marina Bay Sands）高管 Ian Wilson、 IP 与品牌保护专家 Peter Hlavnicka，以及前谷歌高管、地区家庭办公室首席财务官等。

BuzzAR 联合创始人兼首席执行官 Bell Beh 表示：“据彭博社的数据显示，到 2024 年，元宇宙市场规模将达到 8000 亿美元。自 2013 年初以来，我们在东南亚市场占据了主导地位，因此吸引了知名风投和私募股权公司。”

“BuzzAR 将成为东南亚第一家全面扩展元宇宙 7 大技术的元宇宙初创公司，这些技术分别是在线游戏（2013 年）、虚拟现实（2015 年）、增强现实（AR）（2018 年）、数字孪生（2019 年）和 Avatar 引擎（2021 年）。2022 年，BuzzAR 将推出两项最新技术，即 Web3 游戏和社交网络（2022 年）。该公司将推出 3 个在 BuzzAR 的 HappyToon 虚拟形象引擎上运行的 GameFi 项目，来自 163 个国家的用户通过该引擎生成了 200 万个虚拟形象。该公司还计划通过更多投资者首次筹集 8 位数资金，以扩大其构建包容性元宇宙的愿景。”

在没有获得任何风投资金的情况下，BuzzAR 联合创始人兼首席技术官 Ken Lim 已经发布了 20 款游戏，积累了 2000 万玩家。现在，他带着 Play Spirit Games 的所有盈利业务资产加入了 BuzzAR，包括 Meta（Oculus Rift）上排名第一的烹饪虚拟现实游戏 The Cooking Game VR。

BuzzAR 的目标是在东南亚加快业务增长后，在全球范围内拓展元宇宙业务，该公司已与领先的平台签署了多年期合同，向全球观众展示了最精致的平台。该公司在收购后实现了超过 10 倍的营收增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。