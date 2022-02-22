“双减” 落地眼看将满 7 个月，全国教培机构的 “营转非” 登记工作也在去年底顺利完成。目前，多家非营利性校外培训机构已完成开班收费审核，进行招生报名。

全国社会组织信用信息公示平台搜索数据显示，近一年以来，共有包括作业帮、猿辅导在内的 121 家非营利性学科培训学校登记成立。

学科培训业务关停、转 “非” 之余，素质教育、成人教育和 To B 教育等也成为了教育机构转型的主要方向。此外，在巨大的生存压力下，以行业头部、上市教育企业为代表的企业也将步伐迈出了教育产业，开始尝试更加跨界的业务。

服装

去年 10 月，猿辅导被爆出关联公司投资设立服装公司，并通过招聘搭建服装服装设计团队，将经营面向成人的户外运动羽绒服。随后被证实，这只是猿辅导集团母公司的投资尝试。据报道，除了羽绒服，猿辅导还研究过玩具、母婴用品、近视眼镜等方向。

同样处于政策性较强的教育行业，令民办教育倍受打击的并不是 “双减”，而是去年《民办教育促进法实施条例》开始禁止在义务教育阶段创办营利性质的学校。

受此影响，港股上市的知名国际教育集团枫叶教育不得不将义务教育阶段学校和非营利性幼儿园业务归类为 “终止经营业务”。也正因如此，2021 年全年枫叶教育亏损 31.24 亿元，同比由盈转亏。财报中，枫叶教育披露将提供轻资产的学校服务业务。相较于之前只为学生内部提供服务，枫叶教育计划为各学校和机构以及企业客户提供供应校服和职业装服务。

作为在线教育和民办教育的龙头企业，猿辅导和枫叶教育投资和经营服装产业的切入点似乎也符合各自所属的行业特征：一个追逐新消费热点，另一个则瞄准了传统刚需场景。

直播电商

去年 11 月，俞敏洪在其个人直播间表示，新东方计划成立一个大型农业平台，他将带领数百名老师直播带货农产品。去年 12 月底，东方甄选正式成立。

由和罗永浩师出同门、能说会道的讲师带货本身是充满想象力的一件事。据部分围观过直播的网友反映，俞敏洪在直播中的表现依然像一个老师，带货就像上课。讲到具体农产品时会配以纸质地图，除了产品本身，还会介绍原产地的人文地理等知识。

不过，第三方数据平台新抖显示，东方甄选的带货能力差强人意：自开播近 2 个月以来，东方甄选累计带货商品数 367 件，累计销量 11.03w；累计销售额 549.47w。从结果来看，这个数据甚至不及头部网红主播单场的带货收入。这背后的原因是多种多样的：既与东方甄选定位高端，逆 “低价” 主流有关；也与直播带货的红利期已过，行业进入冷静期有关。

新能源充电装置

2 月 8 日晚间，美股上市公司瑞思教育 (REDU) 发布公告称，已与电动汽车充电基础设施及综合运营解决方案提供商 Dada Auto(又称 NaaS) 达成最终合并协议，该项交易预期将在 2022 年中期左右完成。此前，瑞思教育收到的一份合并提案显示，交易对手将贡献其在电动汽车生态系统中的业务，以换取新发行的瑞思股份。

在此次合并之前，因瑞思管理团队要收购上市公司全部资产，瑞思教育曾被上市资格部门认定为 “公共外壳” 公司，面临摘牌风险；公司副董事长与一名独立董事接连辞职，股价近 4 个月以来连续处于 1 美元以下…… 通过与充电服务商的合并改道新能源，或许是瑞思能在这绝境中抓住的最后一根稻草。

随着我国电动汽车保有量的快速增长和政策的支持，与之相伴而生的充电基础设施发展也进入新阶段。通过资本运作剥离自身原有业务进入这一全新的行业之中，无疑将为瑞思注入新的生命力，但完全陌生的领域也考验着瑞思自身的整合与管理。

餐饮

2 月 4 日，美股上市教育公司朴新教育宣布，正在评估通过进入中国的快餐连锁餐厅业务来扩展其现有业务的机会，并预计将通过在公司朴新学校周围或内部开设新门店来改善客流。

朴新教育在公告中提到，公司拥有强大的整合能力，预计涵盖 3000 个管理模块的系统将使其能够优化现有餐厅的运营体系和经营业绩。

无独有偶，部分教育公司甚至涉足了更细分的餐饮品类——去年 6 月，学大教育成为北京琢器咖啡有限公司的全资股东；去年 8 月，学大教育宣布成立集团新业务事业部，下设咖啡餐饮中心，咖啡餐饮中心总监刘伟杰在西式餐饮和咖啡门店零售方面拥有近二十年的国际连锁零售管理经验。但目前，学大教育并未披露咖啡业务的相关进展。

作为高频刚需的消费品类，餐饮已成为各大互联网公司乃至明星艺人投资的标配。但常见不代表无门槛，在日新月异的消费市场中，若只懂得跟风或是盲目跨界而缺乏产业必需的资源和能力，终究也只能沦为炮灰。

绘本馆

去年 9 月 21 日，学大教育公告，公司全资子公司拟与北京一家面向家庭场景的 AI+教育机器人公司物灵科技共同出资设立合资公司，作为双方在绘本馆领域的业务经营和综合管理平台。2 个月后，两家公司共同建立的 Luka 智能绘本馆（北京和平里馆）正式营业，面向 3-10 岁儿童，提供 “智能硬件+阅读指导” 的个性化服务。其中，物灵科技负责授权产品的开发；学大信息负责课程内容和体系建设。

与卖咖啡相比，进军绘本馆似乎显得更合理一些。2018 年的数据显示，图书零售市场超三分之一的增长来自少儿图书，而儿童绘本占到了少儿图书零售市场的 24.98%。并且，绘本在细分市场的比重还在进一步上升。2018 年少儿图书市场规模达 234.59 亿元，其中绘本则达到了 58.6 亿元。

2018 年以来，资本对于绘本阅读市场也颇有关注，博鸟绘本、球球绘本、绘本大王等创新企业屡获融资。严格来说，绘本的赛道不够宽，但胜在够稳，在三胎政策助推下很可能迎来红利期。

与其他玩家相比，学大教育不仅是以绘本布局智能硬件，更是在结合其线下 400 多家校区运营的基础上，寻求以实体馆+线上课程 OMO 阅读解决方案打通线上线下双语阅读的创新升级。

小结

总的来说，以上市公司为主的教培机构们的转型暂时没有显现出很明显的成果。头部尚且如此，腰部、尾部机构的生存现状可以想见。但在一些破产、跑路的同行衬托下，上述跨界转型的教培机构们快速反应、广泛尝试的自救精神依然令人动容。若能将因政策而闲置的资源更好地利用起来，在更多的行业中发挥效用乃至产生效益，何乐而不为呢？