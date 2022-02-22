雷诺发布了一张神秘概念车的预告照片，该车将于 5 月首次亮相，作为其 “可持续发展战略” 的展示品。该概念将配备符合雷诺集团脱碳要求的氢发动机，同时使用可回收材料。

公告随附的单张照片显示了车辆的前端，带有激进的 LED 大灯、保险杠上的附加照明单元、无格栅外观和发光的雷诺标志。发动机罩为法国品牌引入了一种新型表面处理，由设计主管 Gilles Vidal 决定采用。

虽然我们不能确定这个概念的车身风格，但它看起来像掀背车或 SUV。雷诺向我们展示了即将推出的 5 supermini，预览了 4ever SUV / LCV，并推出了 Megane E-Tech 紧凑型跨界车，至少在外观设计方面，概念车看过去是不同的车型。

这个尚未命名的概念扯的开发集中在三个原则上，即环境（氢动力系统、可持续材料）、安全（车载技术创新）和包容性（开发团队的多样性和可访问性）。

雷诺表示，该概念是其到 2030 年实现全电动能源组合目标的一部分，这意味着我们可以在未来看到量产版本。奇怪的是，“氢发动机” 一词让人联想到使用氢运行的内燃机——类似于丰田对 GR Yaris Experimental 所做的事情。然而，与此同时，“全电动能源组合” 暗示了电动机。简短新闻稿的另一部分称其为 “前所未有的概念车”，这意味着我们可以看到一些全新的东西。

这就是我们现在所得到的一切，但随着我们接近揭幕时间点，我们希望了解更多。从雷诺即将推出的 Austral 的战略来看，我们应该期待未来几个月会有更多的官方预告片。