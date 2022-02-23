昨天，三星新一代旗舰智能手机 Galaxy S22 系列正式在国内发布。此次新机的讨论主要来自于三星的定价，此前三星的 Galaxy S 系列起步价一度高于 iPhone，然而去年 iPhone 13 的销售热潮使得苹果进一步巩固了在高端市场的身位，三星似乎也认识到无法与苹果硬刚，所以 Galaxy S22 在中国市场上市，起步价定为 4999 元，比 iPhone13 的 5199 元略低，但是如今安卓手机在华为被制裁后面临高端手机市场的大溃败，三星此举也是无奈。

S22系列的传承与隐忧

本次 Galaxy S22 和 S22+采用四边等宽的直屏设计，这一设计颇受好评，然而和前代产品一样，国行版 S22 系列搭载了高通最新的骁龙 8 移动平台。作为当前安卓旗舰的主力平台，骁龙 8 依旧被传拉胯，近期小米中国区总裁、Redmi 品牌负责人卢伟冰表示 “也知道大家可能对这破芯片不是那么满意”，无奈之下，各家对其在功耗和散热层面的优化就很关键了。

需要指出的是，三星 S22 Ultra 是该系列里的真正旗舰，作为一款看上去跟其他两款产品格格不入的旗舰，其实它传承了原先 Note 系列的产品基因。一方面是产品差异化和市场区分度带来的设计、功能、配置上的差异。

另一方面来说，三星几乎已经取消了 Note 系列产品线。但是 Note 系列凭借多年的大屏旗舰定位建立起来的广泛影响力，一时半会儿还不会消退。所以今年的 S22 Ultra 在很大程度上是为了弥合 Note 系列的缺失，满足部分消费者的需求。

即便如此，三星的尴尬在于三星 S22 系列只是面对变化莫测市场的防守，而已经无力再和其他安卓厂商一较高下，这一点在中国市场尤其突出。当然三星并不想放弃中国市场。此前三星一度把折叠屏产品作为翻盘的底气，但是整体而言，折叠屏用户仍较为小众，市场教育还不够，整体价位段仍偏高。

另外，手机功能繁杂，5G 的使用又增添了耗电量，消费者越来越在意续航之下，连苹果都忍痛加厚手机，本次三星 S22 作为系列中价格最低的一款，电池容量仅为 3700mAh，在高通芯片不给力之下，功耗可能会拖垮这款并不算便宜的新机。同时三星还学习苹果，俨然成为第一款不配充电器的骁龙 8 旗舰。虽然可以 “环保”，但是这对于三星当下的消费者印象来说并不是加分项。

三星手机业务重塑在华信心难

三星目前的局势是西方亮东方不亮，然而中国市场作为人口最多且疫情管控最好的消费市场，三星至今都不甘心在该市场默默无闻。

尤其是高端市场，三星曾经一度执高端安卓手机市场牛耳，最大的对手只有苹果，在苹果没有推出大屏 iPhone 之前，三星一直可以跟苹果打个来回。随着国产手机品牌迅速崛起，加上爆炸事件对品牌公信力的影响，三星的市场份额在华一落千丈。

后来华为直接取代三星安卓手机高端市场的宝座，和苹果一起吸纳全球高端手机市场份额，然而好景不长，华为面临接二连三的制裁，手机市场急剧收缩，但是其他国产品牌的高端化策略并没有见效，所以一时间，苹果一骑绝尘，重新占据高端市场独一无二的地位。

三星正式瞄准这样的时机而来，否则三星也不会在上个月已经开过一次发布会的基础上，特意埋下新品中国市场定价的伏笔，重新引爆一波舆论。诚然，这一次的三星明显是有备而来，无论是定价，还是化 Note 忠魂为 S22 Ultra 的操作，都可以视作为其务实面对中国市场的良好开局。

然而三星 S22 系列在中国市场还有不少问题。首先由于三星线下渠道溃散之后，其只能依托于线上为核心渠道，然而高端市场除了苹果，该渠道尚未有其他厂商可以完全放手大干。更何况三星已经在中国市场低调多年，没有线下渠道的教育和感知，消费者很难凭借网上铺天盖地的测评来下单一款价格和苹果相差不大的安卓手机。

但是三星也不再有当年用塑料背板大屏机大杀四方的心气了，手机市场已经高度成熟，高端市场格局也十分稳固，它如今不想跟小米、OV 系错位竞争，又拿不出 iPhone 当年的颠覆性创新，那么三星的荣耀，并不会因为一部还过得去的 S22 而重新点燃。