随着民众对心血管疾病预防知识的普及和政府在这个预防体系上的投入，很多国家的心血管疾病的发病率已经呈现一个平稳下降的趋势，但是全球唯有心衰是一个唯一增长的疾病。

我国有大量高血压、冠心病、糖尿病患者人群，加之日趋严重的社会老龄化问题，使得我国心衰危险人群数量巨大。目前，我国心衰患病率约为 1.3%，至少有 1000 万心衰患者，已成为世界最大 “心衰国”。

12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。智慧医疗论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。重庆永仁心医疗器械有限公司总经理徐旭在论坛发表题为《聚焦心衰重症疾病诊疗平台》的演讲。

徐旭先生指出，中国大约有 70 万的重症心衰患者，但全国每年心脏移植的数量不到 700 例，这意味着 1000 份重症患者中只有一个可以得到心脏移植。曾有专家指出，“在植入性的医疗器械中，没有比人工心脏更复杂更困难的器械了。”

据了解，重庆永仁心医疗器械有限公司自研的人工心脏是中国第一个获批上市的人工心脏产品，也是中国目前唯一的一个获得了短期和长期适应症的人工心脏产品。重庆永仁心医疗器械有限公司总经理徐旭介绍，未来，永仁心计划从国内和国外引进先进的产品和技术，从心衰的预防、诊断、治疗等各个阶段打造一个心衰重症的器械平台。

“永仁心是中国第一个获批上市的人工心脏产品，也是中国目前唯一的一个获得了短期和长期适应症的人工心脏产品。永仁心的人工心脏在国外已经积累了大量的临床成功的案例，其中最长的已经有超过 10 年的植植入时间，在中国最长的植入时间也超过了 4 年，因此它的安全性、有效性、可靠性或者是这个都得到了证明可以长期使用。” 徐旭先生说到

徐旭先生随后谈到，“目前我们有 4 个主要的目标，第一就是要增强营销能力，把这东西卖好。因为再好的产品和技术，我们不能把它停留在公司里头，不能停留在实验室里头，也不能停留在新闻报道中，我们要把它真正的卖出去，用服务打动病人。第二个是加速产品的迭代，我们要尽快的上市更小更轻的第二代人工心脏。第三个就是要拓展产品和研发能力。我们在重庆目前路站建立一个 5000 平米的一个独立的研发中心，还有一个占地差不多 60 亩的新的一个工厂。第四是要拓展这个产品的管线，从目前单一的人工心脏产品转型成为一个心衰重症期疾病的器械平台。”

最后徐旭先生表示，未来将从国内和国外引进先进的产品和技术，从心衰的预防、诊断、治疗等各个阶段打造一个心衰重症的器械平台。目前正在非常积极的和几家公司展开合作，希望能够在年底前引进新的项目。