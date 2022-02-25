2 月 24 日，一加宣布在印度班加罗尔开设全球最大的一加线下体验店 OnePlus Boulevard，体验店面积超过 3600 平方米，这是继一加在印度海得巴拉 OnePlus Nizam Palace 店后又一地标性线下体验店。

在新店启动仪式上，一加印度 CEO Navnit Nakra 表示:“一加自 2014 年进入印度市场以来受到了用户的广泛认可，用户的支持为一加品牌在印度的发展起着重要作用。因此，我们在印度是开设一加最大体验店 OnePlus Boulevard，通过线下体验店我们在提供最好的科技产品的同时，为用户打造一个交流体验中心，用户在这里能够与品牌直接沟通交流，实现更紧密的情感链接。”

在 OnePlus Boulevard，除了产品展示区外，一加在店内为用户开辟了品牌创新技术体验中心，配备一加标志性的咖啡体验区的同时，提供游戏区、活动区、特殊的开箱区和专门的用户服务中心。

OnePlus Boulevard 体验店采用了沉浸式设计，大量使用了自然、陶土的元素，包括陶土材质的墙壁，以及收藏的来自印度各地艺术家的陶土和陶瓷艺术品，配合充足的自然光线及四周绿植，为入店用户打造温暖简约兼具质感优雅的空间感受。

线下体验店是一加在印度全渠道销售战略、强化线下布局的重要部分。2020 年，一加曾宣布投资 10 亿卢比在印度进行线下扩张。在 2022 年底前一加在印度的线下门店将扩张至 15000 家，为消费者提供更多线下体验机会。