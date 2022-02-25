动点出海获悉，巴基斯坦金融科技公司 NayaPay 于本周四表示，其在南亚最大的种子轮融资中拿到了 1300 万美元。

本轮融资由 Zayn Capital、MSA Novo 和 Graph Ventures 领投，并由 Saison Capital、Maple Leaf Capital 和 Empower Finance 等参投。同时，还有来自 Lakson Group 的一大笔投资。

NayaPay 称自己为 “巴基斯坦首家数字金融科技初创公司”，专注于服务巴基斯坦的青年人和中小微企业，最近拿到了巴基斯坦中央银行颁发的国内首个电子货币机构许可证。

NayaPay 旨在通过简化金融服务流程，为数百万巴基斯坦用户提供便利，并通过为难以获取银行服务的群体提供线上平台。如今，NayaPay 已推出了以聊天为主导的 APP，主要面向学生和自由职业者，同时也正搭建名为 NayaPay Arc 的软件即服务（SaaS）平台，通过为企业提供一般的支付业务以及一系列商业金融管理工具，从而为企业家和小企业主赋能。这些工具可以帮助企业更加了解自身的现金流和付款者信息，提高销售额。NayaPay 认为，通过帮助企业利用技术，可进而改善巴基斯坦的经济状况。

消费者和商家通过使用 NayaPay 的 APP 和 NayaPay Arc 平台，收付款流程得以简化。公司将持续改进技术以服务客户。同时，NayaPay 也与一些主要银行合作来提供其他业务，从而为客户生活提供更多便利。

NayaPay 称，公司在巴基斯坦的发展拥有良好的市场条件。首先，巴基斯坦每年支付总额近 4 万亿美元，但目前只有 1% 以数字方式支付。其次，这里有 5000 多万成年人没有银行账户。在女性中，仅有 33% 的人拥有自己的银行账户。关键的一点是，巴基斯坦 70% 的人口在 35 岁以下，他们是重要的 “移动优先” 一代。

关于企业方面，NayaPay 表示，巴基斯坦的大多数中小企业未注册线上账户，所以仍以传统的现金形式进行交易，而且其办理银行业务的渠道非常受限。

NayaPay 还表示，自身发展将利用到消费者和商家在 Square Cash/Square、微信支付、支付宝和本土市场上的平台 Venmo 等平台上的网络效应。