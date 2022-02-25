根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，2021 年新能源汽车（含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车）销售总量达 647.3 万辆，年成长高达 122%，创下汽车电动化发展以来最高成长幅度。其中，纯电动车（BEV）约占 71.6%，插电混合式电动车（PHEV）约占 28.1%，燃料电池车规模则仍小。在全球节能减碳方向不变、车厂产品线比重向电动车移转下，预估 2022 年新能源汽车总量将突破 1000 万辆。

据纯电动车品牌排名，Tesla 全球销售总量突破 93 万辆，市占率 20.2%，位居第一名。排名第二的是上汽通用五菱，其低价微型电动车在 2021 年销售依旧强劲，其他如欧拉和奇瑞也同样因微型车而大幅提升销量，该细分市场对新能源车市场的影响力大。整体而言，纯电动车市场再次加速后新增了许多品牌分食市占率，前十名品牌集中度从 2020 年的 64.4%，下滑至 2022 年的 57%，显示出市场竞争程度提高不少。

据插电混合式电动车排名，第一名位置由比亚迪拿下其在 2021 年以 27.3 万辆的佳绩成为龙头，市占达 15%，在比亚迪与位居第七名的理想汽车皆翻数倍成长下，显示中国调降插电混合式电动车补贴金额的政策并未产生太大冲击。除了几家欧洲豪华车系依旧榜上有名，TOYOTA 很快地前进至第五名，而隶属于 Stellantis 集团、以性能车著名的 Jeep 则排到第 10 名，主要的销售地为美国与欧洲。

若从区域性来看，2021 年中国的新能源车销量再度超越全球总量半数，而新能源车则占中国整体汽车市场的 19.3%。TrendForce 集邦咨询表示，中国市场除了竞争激烈外，还包括新品牌众多且加快实现量产、合资品牌调整策略、自主品牌布局海外，目标锁定欧洲、中东、东南亚等地。

此外，在欧盟强力推动电动化下，预期几个领导国家如德国、法国的新能源车新车渗透率将在 2022 年来到 20~25%。目前美国市场在不断推出的政策红利下，品牌与供应链的行动具体 化，包括各品牌积极推出受美国市场欢迎的 Pick-up 纯电皮卡，加上众多新创品牌如 Rivian、Lucid Motors、Fisker、Lordstown Motors 陆续进入量产下线阶段，都使得美国电动车市场未来在数量和竞争格局上都十分值得观察。

在全球节能减碳方向不变、车厂产品线比重向电动车移转下，预估 2022 年新能源汽车总量将突破 1000 万辆。然而国际局势动荡，俄国与乌克兰冲突已使得原油价格上涨，此外，乌克兰供应半导体制程所需氖气，而俄罗斯则是镍矿生产国之一，镍为电动车电池的关键材料，一旦冲突升温则车辆产业将承担更多的成本上涨与供应链不稳定，为 2022 年新能源车发展增添变量。