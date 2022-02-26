据知情人士透露，软银集团支持的印度电动汽车制造商 Ola Electric 正计划在印度建立一家产能高达 50 GWh 的电池工厂。

路透社援引内幕消息称，仅 Ola 就需要 40 GWh 的电池容量才能实现其每年生产 1000 万辆电动滑板车的目标。其余的将用于 Ola Electric 计划在未来生产的电动汽车。1 月底，Ola 首席执行官 Bhavish Aggarwal 在 Twitter 上暗示了紧凑型城市车辆的计划。

路透社援引另一位消息人士的话说，该计划最初是到 2023 年建成 1 GWh 的容量，并在三到四年内将其扩大到 20 GWh。目前不清楚何时达到 50 GWh 的扩展阶段。

消息还没有提到电池生产的可能位置。然而，众所周知的是投资的规模，据说高达 10 亿美元或 8.95 亿欧元。不过，Ola 可以希望得到印度政府的补贴。Ola 是申请印度政府促进国内电池生产计划的十家公司之一，计划建设总产能为 130 GWh 的工厂。据路透社消息，迄今为止，Ola Electric 一直在从韩国为其电动两轮车进口电池。

可以预见的是，未来印度也将对整个电动车电池行业产生影响。