2 月 28 日，OPPO 在巴塞罗那 MWC 2022 世界移动通信大会正式发布长寿版 150W 超级闪充技术，并宣布该项技术将于今年 Q2 在一加新品上首发搭载。长寿版 150W 超级闪充技术不仅可以实现 5 分钟充至 50%，更将电池寿命提升至行业标准的两倍，在保证大功率闪充的同时延长电池寿命。

一加中国区总裁李杰表示：“一加与 OPPO 融合后，我们进一步整合集团资源，OPPO 研究院的技术和未来长期的研发成果都将成为一加可以使用的资源，在游戏、充电、性能调教方面的技术都有可能在一加产品上首发。”

长寿版 150W 超级闪充技术可以实现 5 分钟将 4500mAh 电池充至 50%，同时它搭载的电池健康引擎在保证快速充电的前提下，使电池循环充放电 1600 次后还能有 80% 的剩余容量，是目前行业通用标准的两倍，从根本上缓解电池老化问题，延长电池寿命。电池得到最大限度的保护，用户使用体验也随之显著改善。

电池健康引擎是 OPPO 耗时 3 年自主研发的系统级电池健康解决方案，基于 OPPO 定制的电池管理芯片，以及新增的智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，从底层算法和电池化学体系入手保护电池健康和充放电安全，智能提升电池寿命。

一加今年 Q2 上市的新品将首发长寿版 150W 超级闪充技术，在电池寿命、快速充电、电池安全方面给用户带来不止于快的全新快充体验。