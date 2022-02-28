2 月 26 日晚间，由微盟主办的首届 “超级导购大赛” 决赛之夜在上海圆满收官。此次大赛历经初赛阶段的三大赛程与线下孵化营，决赛则由 7 大品牌导购现场进行三轮巅峰对决。最终，这场历时两个多月，汇集了中国零售行业超过 20 万名一线导购、近百家知名品牌参与的年度盛会中，来自鄂尔多斯年仅 22 岁的导购范佳琪问鼎 “年度超级导购” 冠军，雅迪的张航和七匹狼的王色香紧随其后，分列亚军和季军。

【大赛评委与参赛导购选手合影】

中国连锁经营协会副会长武瑞玲、微盟集团首席运营官尹世明、微盟集团副总裁凌芸、见实科技 CEO 徐志斌、向心云 CEO 彭一出席决赛活动并共同担任决赛之夜嘉宾评委。决赛之夜同时吸引了明星辩手傅首尔夫妇、冉高鸣、知名主持人李晨 Nic 等亲临参与辩论赛和情景演绎等挑战和互动环节。

聚焦数字经济时代零售企业如何批量化制造超级导购，此次大赛吸引了零售业界广泛关注和参与。决赛之夜，联想、雅迪、鄂尔多斯、GXG、巴拉巴拉、艾莱依、七匹狼 7 大品牌获评优秀品牌奖，生活家地板、热风、鸿星尔克、卡宾、梦洁家纺、红豆居家等 30 多家品牌分别荣获数字先锋奖、创新突破奖以及协同共进奖。

透过此次大赛，具备数字化能力、适应数字零售时代导购角色的 “超级导购”，其价值和业绩实力被再一次验证。数据显示，大赛期间参赛商家业绩同比增长 64.5%，参赛导购新增客户数同比增长 160%，参赛导购业绩同比增长 81%，参赛商家闭店业绩环比增长 37%，总决赛当夜直播观看人次突破 53 万。

20 万导购参赛背后：零售企业加速数字化

首届 “超级导购大赛” 决赛之夜经历了三轮激烈比赛，第一轮晋级赛中，通过嘉宾 “帮帮购”，七位参赛导购选手 “7 进 3”；第二轮复活赛由明星辩手傅首尔与冉高鸣围绕 “人工智能时代，导购是否需要全程在线下” 辩题，引出其余四位选手进行辩论，争取唯一 “复活” 名额；最终，进入第三轮决赛的四位选手通过情景演绎 PK，角逐出了冠亚季军。

整场比赛将综艺效果与行业性比赛融为一体，在看似开脑洞的辩题背后，其实是所有零售人的深思——如何帮助品牌方激活数以百万计的庞大导购群体在数字零售时代的价值和潜能；而借助明星嘉宾助阵情景演绎，成功再现了导购群体如何通过自身经验能力和数字化工具与消费者建立连接。

【范佳琪（右）与冉高鸣在情景演绎 PK 环节】

传统上，导购这一角色仅限于品牌方线下门店，其角色价值和营销效率也因此受限于线下门店的时间和空间。不过，数字经济浪潮正让整个零售产业重新发掘出实体门店在原有线下渠道价值之外，连接线上线下进行智慧零售的巨大价值。

在 “数字零售” 时代，导购不再只是线下的 “营业员”，同时也成为品牌在运营用户数字资产时，用户价值的传递者和用户需求反馈的获得者，更是企业私域业务的核心参与者甚至承担枢纽角色的一线组织者。

正是基于这一行业趋势和对品牌需求的洞察，以微盟为代表的智慧商业服务商，开始从多个维度帮助众多企业和品牌构建更为先进的数字化基建和运营能力。数字化业务和技术能力不仅让企业和品牌具备连接用户的多种可能性，获得更多私域用户，并开始积极管理和运营用户数据资产，提升品牌数字零售力的效率。

据悉，对于直接参赛的 20 万一线导购和众多品牌方，此次超级导购大赛从 “器”（数字化工具）、“术”（转型方法论）层面进行对 “导购” 能力探索；并提出了 “超级导购” 三角能力图谱：全域获客、全时连接和全位营销，从工具使用、培训支持到思维转变，全方位赋能导购。

【复活赛环节，傅首尔与冉高鸣现场 “开杠”】

当晚活动现场，联想集团中国区 OMO 负责人张诚表示，“过去几年间微盟智慧零售团队引领和赋能我们，手把手地教与练，就像智慧零售转型的黄埔军校，助力我们在线上线下融合零售、全域客户全链路运营和以数字化赋能导购团队的新赛道上迅即起步，拓展出传统零售转型进化的新空间。”

雅迪科技集团零售总监钱晓红在为其品牌导购助力时表示，“导购作为最贴近消费者的群体，是品牌的第一张名片，是企业文化的传播者，也是产品价值的实现者。”

巴拉巴拉导购马锦瑞表示：“日常工作中，我们使用微盟商户助手等数字化工具，做客户的回访以及送券等工作。此外，小程序商城也给我们提供了线上销售的新渠道。在小程序商城上，我们还能够深入的洞察用户的需求，这也帮助我们更好地了解客户的购买意向。”

助力者微盟：数字零售力成智慧零售 2.0 关键

对传统零售企业而言，线下门店一直是重要 “流量” 主战场，而数字化对于线下门店和导购，则有非常明显的 “加持” 效果。

此前由腾讯智慧零售联合波士顿咨询公司 (BCG) 发布的《新时代的中国消费者互动模式》报告显示，通过移动社交能力布局与终端数字能力有效互动，线下门店的顾客数量可以增长 1.5-2 倍，沟通频率提高 3-4 倍；数字终端服务能力借助工具可以提升 9-10 倍。在数字时代背景下，零售终端的重要性可见一斑，这也印证了零售数字化正从 1.0 走向 2.0 时代。

对此，微盟集团副总裁凌芸表示，“从零售数字化 1.0 走向 2.0，其核心是零售企业从数字化基建打造走向对数据资产的运营，零售企业从关注线下渠道的数字化覆盖量，转为聚焦企业数字化零售力的覆盖和运营效率的提升。如整合企业数字化业务系统的协作性，达到跨系统业务数据的完整、精准、即时的效果，继而实现数字化业务开展的运作效率。此外还包括提升技术响应速度，快速满足企业基于数字化技术和能力而构建的创新业务，继而实现创新业务所带来价值获取效率。”

从目前看，“超级导购” 正在成为零售数字化 2.0 的关键角色。对零售企业而言，在数字化技术之上构建的业务，对业务参与方明确提出了作业能力的进化要求。导购作为面向消费者的神经末梢，通过最近的距离，最直观的体验传递企业价值。作为业务链条的关键参与者，导购数字化意识和能力的进化速度和深度，一定程度上直接决定了企业数字化业务的成败。导购的全域获客能力，决定了企业可服务消费者的规模大小；全时连接能力，决定了企业对消费者的服务空间大小；全位营销能力，则决定了企业对消费者的价值输送范围。

因此，面对多变的市场竞争环境和消费者需求，被更多消费者知道、认知、认同、喜爱既是零售企业的期望更是其生存的底层逻辑。拥有数字零售力的超级导购，终将成为零售企业的零售力基准。

中国连锁经营协会副会长武瑞玲表示：“导购是链接品牌和商场、品牌与消费者的最前沿，是实现销售的关键岗位。在数字化全渠道、数智化零售技术日渐成熟的当下，赋能导购对提高企业销售、降低库存、提高效率、服务消费者非常重要！微盟超级导购大赛正是在这样的背景下，通过大赛的形式组织选拔、竞争角逐、线上线下、多品类参与。众多导购的参与不仅使他们本身得到了历练、提高、尊重，更有意义的是将对众多零售企业予以启发，引起重视，促进导购队伍更加重视数字化技能，掌握全渠道技巧。超级导购大赛积极的探索和实践，将影响和培养更多的新型导购，促进零售业高质量的发展。”

微盟集团首席运营官尹世明表示，“数字经济正成为国家层面经济发展和产业升级方向，这对微盟来说既是机遇亦是挑战，如何发挥自身在商业服务领域包括产品、技术、服务、生态等在内综合优势，与微盟众多生态伙伴一起服务好实体经济，陪伴零售产业应对数字化转型环境中的各种新变化，做好助力者和陪跑者的角色，将会是微盟长期的目标和方向。”

据悉，立足数字经济浪潮，未来在智慧零售赛道，微盟将一方面携手向心云，以技术能力共建 “数字商业时代的超级导购这一 ‘业培’ 一体化方案”；与此同时，也将结合双方在服务零售各行各业头部企业数字化业务的实战经验，推出对数字化业务开展更为本质和必要性的服务产品，降低企业数字化业务团队的操盘门槛，提速零售全员数字化能力应用成效。

未来，微盟 “超级导购” 大赛，也将成为微盟在零售业务领域的超级 IP。持续聚焦零售企业导购群体数字化业务进化需求，以多元形式助力企业数字商业的可持续性增长。