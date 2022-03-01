智慧医疗已经来到了我们身边，如何有温度的提升医疗健康服务水平还需要不断的学习和探索。12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。智慧医疗论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。广州泰和肿瘤医院院长，中山大学肿瘤防治中心钱朝南教授发表了《打造医疗技术高地与医学人文高地：广州泰和肿瘤医院的新实践》的主题演讲。

钱朝南教授介绍，广州泰和肿瘤医院一个全新的医院，现在在医院里除了有临床诊疗，肿瘤预防，科学研究，远程会诊，专科培训，广州泰和肿瘤医院还有了大湾区第一个质子治疗系统，将打造成为广州地区高水平公立医院的公共平台，共同推动粤港澳大湾区的医学发展。

广州泰和肿瘤医院是一个混合所有制的医院，也是中山大学肿瘤防治中心背书的医院，一直秉承着成为患者最信任的抗癌伙伴这一美好愿景工作。医院是按照美国的就医流程所设置，核心任务就是让病人尽快出院。“医院是个相对危险的地方，所以我们做的所有的事情让病人尽快康复。我们所有的手术室都是百级手术室，所有的 ICU 病房都是单人间，所有的普通病房也是单人间，我们设计单人间的目的是让病人尽快康复，尽快离开医院。目前已经运行的各种影像设备都很完善，包括放疗有关的直线压缩器、伽马刀，后装机等设备都在服务我们的病人。”

随后钱朝南教授介绍了医院里一系列手术困难的病例。

第一例是一个双侧乳腺癌的病人，在外院做了双侧乳腺根治术，一侧的乳腺的假乳做得不好，一侧因为肿瘤晚期，做了术后的放疗导致的皮肤坏死，所以病人皮肤慢性炎症一直没有消退，医生给她做了双侧乳腺重建，这是广州首次双侧乳腺同时重建。

第二例是一位女人，25 岁的时候因为支气管扩张有一侧肺全部被拿掉了，55 岁时候得了一个乳腺癌，一开始肿瘤就一公分，然后去了好几家三甲医院都不能手术，来到广州泰和肿瘤医院的时候肿瘤已经长到 8 公分，然后全院大会诊后发现这个病人她是可以连续从一层走路到三层，医生们判断她是可以耐受手术的，当时医生跟她说很可能要在 ICU 要住很多天，最后手术做完来病人 5 天就出院了。

第三例是 92 岁的婆婆，她 30 岁的时候一侧肾脏被拿掉了，剩下那些肾脏还肾功能不全，也是得了乳腺癌有 8 公分的肿瘤，最后手术也是很成功，所以媒体集中报道了这些很困难的病例。“我们觉得我们开这医院很值得，我们做了高难度的治疗，而且我们给病人提供的都是国际标准的服务。”

钱朝南介绍，如果来到横琴发展，希望把服务也带来，要推动医学人文建设，人文的基础就是有很好的医药医疗质量，实现我们的高品质的医疗。“我们的就医环境和五星级宾馆的环境相媲美，我们的就医流程也希望尽量的简洁化，我们所有的收费都是床边收费。每一个病人在治疗以后都有个案管理师跟进，这些服务都是我们要做的事情。除了要给病人心理支持，还要给病人营养支持，其他的疾病的支持，甚至给病人提供音乐治疗。我们目前准备和泰康合作，就是我们临终关怀环节可能会跟泰康合作。” 作为最好的肿瘤医院，还要大力推动肿瘤的预防。所以广州泰和肿瘤医院成立了预防医学中心，不仅要给病人做防癌筛查，还可以打各种肿瘤相关的疫苗。

对于经济困难的病人广州泰和肿瘤医院也提供帮助，有 10 多个商保公司已经在医院有直付服务。广州市医保，省内医保，省外医保都有，此外医院还成立了正心慈善基金会，给穷困的病人一些经济支撑。同时也支持全球医学人文研究，目前已经支持了 70 多个研究，他们发表了很多有益的文章，所以这几年来积累了许多医学人文的研究成果。

钱朝南教授最后也对医院的未来进行了展望，“广州泰和总院今年刚开业，希望得到各界的大力支持，我们希望能够加快服务粤港澳大湾区甚至东南亚病人的步伐，同时希望和我们的同行们强强联合，尽快的在横琴落地，推动我们的事业。”