松下公司宣布，其能源公司将在其位于日本西部的和歌山工厂建立生产设施，以生产用于电动汽车的新型 “4680” 锂离子电池，以扩大其全球业务。

为了促进电动汽车的快速普及，松下一直在努力增强其汽车锂离子电池的阵容。目前，松下正在日本多个地点开发新型高容量锂离子电池 “4680”。公司将逐步发展生产能力，为全面推出做准备。随着结构的改进，和歌山工厂将增设两条生产线和公用设施，并将在截至 2024 年 3 月的财政年度开始生产能力验证和量产。

2020 年 9 月，特斯拉推出了更大、更强大的电池，称为 4680。在特斯拉，该名称传统上指的是尺寸：圆形电池的直径为 46 毫米，电池的长度为 80 毫米。新电池不仅应该提高电动汽车的续航里程和性能，而且每千瓦时更便宜，并显着降低生产投资成本。

在其 “电池日” 上，特斯拉当时还宣布，它希望使用内部开发的设备自己制造这些电池。目前，新电池仅在特斯拉在弗里蒙特的试验工厂生产。然而，该公司正在建设设施，以便在柏林超级工厂和其他地点的工厂生产电池。这是战略的改变，因为这家加利福尼亚公司迄今为止一直与电池制造商合作。首先是主要合作伙伴松下，但现在也与 LG Chem 和 CATL 合作。