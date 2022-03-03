今年的世界移动大会落下帷幕，MWC 2022 的主题为 “连接释放无限可能”，AI 技术、云网络、金融科技、万物互联以及 5G 连接是大会焦点。在为期四天的本届大会中，来自全球近 150 个国家和地区的业界人士将就后疫情时代的移动通信行业新趋势、新产品和新技术等展开探讨。动点科技甄选出了本届大会的一些亮点板块。

华为持续发力智慧办公

2 月 27 日，华为消费者业务依托本届 MWC 大会举办了线上智慧办公春季发布会，面向全球发布七款终端新品；包括已在国内发布的新一代旗舰笔记本 MateBook X Pro、一体机 MateStation X、二合一笔记本 MateBook E、打印机 PixLab X1，以及首发亮相的华为首款墨水屏平板 MatePad Paper、全新 HarmonyOS 平板 MatePad 和华为首款便携音箱 Sound Joy。

在发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东强调了全场景智慧生活是华为消费者业务接下来 5-10 年的长期战略，将围绕运动健康、智能家居、智慧出行、智慧办公和影音娱乐五大场景，通过 “设备协同” 和 “生态融合” 两大核心能力，为用户打造智慧办公新体验。

3 月 1 日，在 MWC 2022 期间，华为轮值董事长郭平在线发表了题为《向上，点亮未来》的主题演讲。当今世界面临数字化和碳中和两个重要课题，对于 ICT 的未来影响深远。郭平表示，面对挑战，华为将坚持全球化，大幅增加对根技术的战略投入，努力实现基础理论、架构和软件三个重构，以此持续提升华为的中长期竞争力，支撑 ICT 行业长期可持续发展。最后，对于华为是否会逐步退出海外市场的说法，郭平直接给予了否定的回答，表示华为不会退出全球市场。

荣耀全面进军海外市场

2 月 28 日，荣耀在本届 MWC 上正式发布新一代旗舰荣耀 Magic4 系列，该系列新品将在全球多个国家同步上市。本次全球发布会上，首发的荣耀 Magic4、荣耀 Magic4 Pro 两款产品，带来瓷青、流金、亮黑、釉白、燃橙五种配色。

除了荣耀 Magic 4 系列外，年度旗舰耳机荣耀 Earbuds 3 Pro 也惊喜亮相，带来三大全球首发技术，是全球首款采用超大振幅动圈与陶瓷高音单元的同轴双单元、全球首款支持测温以及全球首发支持 5C 快充技术的 TWS 耳机。此前在国内率先亮相的荣耀手表 GS 3 也面向全球发布，预计将于上半年全球发售。

此次全球发布会是荣耀独立后的一次重磅动作，标志着荣耀 Magic 系列将全面进军海外市场，助力品牌在高端市场行稳致远。同时，这也标志着荣耀全面加速其全球化征程，迈出实现全球标志性科技品牌愿景的重要一步。

OPPO 全新闪充技术和 Find X5 亮相

本届 MWC 期间，OPPO 充分展现了在 5G/6G、终端形态、影像、闪充、AR 等核心技术领域的深入探索成就。其中，OPPO 正式发布了 240W 超级闪充技术，9 分钟即可将等效 4500mAh 电池充至 100%；还有 150W“长寿版” 超级闪充，5 分钟充至 50%，15 分钟充至 100%，电池可以循环 1600 次，今年第二季度商用，一加新机将搭载首发；以及全新一代 5G 智能连接中枢 5G CPE T2 等领先技术成果。据介绍，OPPO 5G CPE T2 将于 2022 年下半年进入亚太、中东、非洲、欧洲等市场。

此外，OPPO 最新的旗舰智能手机产品系列 Find X5 系列、Find N 及一加 10 Pro，与马里亚纳 MariSilicon X 影像 NPU、OPPO Air Glass、伸缩式摄像头等创新技术也一一亮相 MWC 2022。

高通赋能多项技术升级

高通在 MWC 2022 发布了全新 Wi-Fi、蓝牙和蜂窝连接等业内首创的产品和解决方案。其推出的全新骁龙 X70 调制解调器及射频系统利用全球首个 5G AI 处理器实现行业领先的性能和体验，支持最高 10Gbps 5G 速率传输，支持 600 MHz – 41 GHz 范围的 5G 商用频段。具体来看，骁龙 X70 引入高通 5G AI 套件，该套件旨在利用 AI 优化 Sub-6GHz 和毫米波 5G 链路，提升速度、网络覆盖、移动性、链路稳健性和能效并降低时延，赋能智能网联边缘。骁龙 X70 预计 2022 年稍晚在移动终端上商用。

高通还推出了 Wi-Fi 和蓝牙连接系统 FastConnect 7800。该连接方案支持最新的 Wi-Fi 7 规范，带来高速网络与超低时延 Wi-Fi，并支持一系列蓝牙音频先进特性，以满足消费者对于音质的更高期待。

据悉，采用 FastConnect 7800 全部关键功能、骁龙 5G 调制解调器及射频系统以及高通射频前端的终端将统一使用全新的 Snapdragon Connect 标识，彰显其采用骁龙平台支持的连接技术。

同时，新推出的高通 S5 音频平台（QCC517x）和高通 S3 音频平台（QCC307x），均支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术。两款平台经过优化并支持双蓝牙模式，将传统蓝牙无线音频和全新 LE Audio 技术标准相结合。

三星推出两大系列 PC 产品

在大会上，三星官方确认三星 Galaxy Note 系列正式退场，今后 Note 系列将以 Galaxy S Ultra 的形式出现。据了解，三星 Galaxy S22 Ultra 是首款内置 S-Pen 的 S 系列机型。

同时，三星推出了两大系列新的笔记本电脑，分别是 Galaxy Book 2 Pro 和 Galaxy Book 2 Pro 360 ，搭载第 12 代 intel 酷睿处理器，通过 EVO 认证，部分支持 S Pen。

联想多款 PC 和平板产品升级

联想在 MWC 2022 上正式推出最新的 ThinkBook 14s Yoga Gen 2 和 ThinkBook 13s Gen 4i 笔记本电脑。两款新型号均搭载最新第 12 代英特尔酷睿处理器，运行 Windows 11 专业版。ThinkBook 14s Yoga Gen 2 则采用了英特尔 Evo 平台设计，具备快速存储和双通道 LPDDR5 内存，同时支持最高高 2 个 1TB 的 PCIe 固态硬盘。

联想还推出了全新 ThinkPad T16 以及更新版 ThinkPad T14s Gen 3 和 T14 Gen 3。联想此次对 ThinkPad T 系列产品组合做出了多项更新：采用 16:10 宽高比显示屏以及低蓝光技术，全高清摄像机选件、杜比音响扬声器系统和杜比语音技术相结合，并且通过 Wi-Fi 6E2 和可选的增强版 WWAN3，更稳定的连接性增强了协作体验。

混合办公时代带动了商用 PC 的加速发展，在 MWC 大会上，联想发布全球首款搭载骁龙 8cx Gen 3 计算平台的笔记本电脑。该机型搭载了全球第一款 5nm 工艺设计的 CPU 芯片，使 X13s 的处理速度可以在系统级性能上最高提升 50% 以上，处理多任务的速度最高可提升 85%。

同时，联想推出了 ThinkPad X1 Extreme Gen 5，搭载了英特尔 12 代酷睿处理器和 RTX 3080 Ti 显卡。虽然模具没有更换，但是散热进行了升级。联想还发布了新款 IdeaPad Gaming 3/3i 入门级游戏本，并且带来了第三代 Tab M10 Plus 平板电脑等一系列产品。

HTC官宣元宇宙品牌 Viverse

在 MWC 2022 期间，HTC 正式公布元宇宙品牌 Viverse，以及全新的 Vive 浏览器、Vive Connect、Vive Guardian、Vive Avatar 等功能。HTC 还展示了全新元宇宙产品、平台和体验，以及包含 5G 边缘云技术、车载 VR 娱乐及实景娱乐等的多项创新应用。

据 HTC 创始人与董事长王雪红介绍，Viverse 应用了 VR、AR、AI 等技术。在 Viverse 中，人们可以参与很多活动，比如在健身房锻炼，攀登虚拟冰川，参加虚拟演唱会等。据了解，MWC 观众可以使用平板电脑、PC、智能手机和 HTC VR 头显等设备，通过浏览器进入 Viverse。值得一提的是，其预示了将推出新的智能手机产品，将在未来与 Viverse 进行高度整合。

总结

除了以上厂商带来的新品或者新技术，会上还有诺基亚的笔记本和 TCL 的手机这样的跨界新品，然而疫情之下 MWC 2022 的热度并不算高，厂商在会上的热情也大不如前，动点科技没有在这一届 MWC 上看到更多的手机旗舰等相关产品，比如之前传闻的 Vivo 折叠屏，然而一些厂商仍然在会上展示出了不小的雄心，带来了具有前瞻性的技术。