根据 Omdia 发布的新报告，在疫情后强势恢复的基础上，汽车用半导体行业到 2025 年的年复合增长率（CAGR）将达到 12.3%。

过去十年来，汽车内的半导体芯片数目一直在稳定增长，但最近的几项趋势，将共同进一步推高汽车用半导体市场的营收， Omdia 在其新一份报告《汽车用半导体市场跟踪 – 2021 年下半年分析》中如此指出。

根据 Omdia 汽车用半导体领域高级分析师，同时也是上述市场跟踪报告作者的 Sang Oh 的说法，这些趋势包括了电动车辆（BEV）销量的提升，以及对先进驾驶辅助系统（ADAS）信息娱乐和远程通讯（I&T）系统需求的增长。

“电动汽车与传统的内燃机汽车相比，半导体芯片的使用量达到了 2.9 倍，” Oh 研究员说道。“此外 ADAS 应用，例如用于停车辅助的摄像头和碰撞报警，以及加上信息&远程通讯应用，例如从模拟或混合仪表盘到数字化仪表盘转变等，都在推高汽车内半导体芯片的用量。”

疫情后的反弹

新冠疫情在 2020 年上半年对全球的汽车用半导体市场造成了巨大冲击，疫情早期全世界的汽车生产几乎都停滞了。但该行业在 2020 年第三季度便实现了强势反弹。

到了 2021 年，更是出现了加速恢复的势头，年度总营收达到了 516 亿美元，与上一年相比增长了 28.6%。但这一恢复势头正好遇到了汽车业供应链继续遭受严重冲击的时期，因此 2021 年全球汽车产量于上一年相比仅增长了 2.5%。

“我们所看到的汽车用半导体市场整体上的更强势恢复，主要源自汽车用半导体芯片因供应不足而导致的普遍大幅涨价，以及消费电子产品厂家提前下订单抢产能屯库存所造成的结果，” 分析师 Sang Oh 这样解释道。