根据 Strategy Analytics 发布的预测报告，俄乌冲突引发了一系列影响汽车行业的问题：

进一步加速电动汽车的发展

总体而言，能源价格将会上涨，这将加大对燃油经济或电动汽车的需求。

铂价格将上涨，因为俄罗斯是铂的第二大生产国，这种金属用于催化转换器。

镍价格将上涨，因为作为最大的高品质镍生产商的俄罗斯诺里尔斯克（Norlisk）将面临贸易制裁。印尼还禁止了镍矿石的出口，要求在本国加工该金属，从而导致镍供应商的资本支出。镍用于电池的阴极，以及用于防锈部件的涂层或合金，如车轴、车身、传动轴、排气装置、齿轮和车轮。然而，替代金属和电池化学也被使用或追捧。

半导体供应有轻微风险

随着乌克兰公司 Cryoin 的生产中断，氖气价格可能会上涨。氖用于半导体的激光蚀刻。然而，荷兰公司 Cyner 是氖气的另一个来源。日本的进口氖气只有 5% 来自乌克兰。

来自乌克兰供应的不足将影响其他地区的汽车生产

Leoni 在乌克兰的线束生产工厂已经关闭，给客户造成了供应链问题，如大众及其基于 MEB 平台的车型（2022 年在欧洲生产 37 万辆）。

其他的供应链问题也会影响宝马、Mini 和其他汽车厂商。

俄罗斯轻型车产量将会下降

全球的轻型汽车厂商的合资企业和本地生产将关闭。受影响最大的将是雷诺集团拥有 67.6% 股份的 AvtoVaz (Lada) 的以及其合资企业 Avtoframos。同样受到影响的还有宝马、起亚和通用汽车（位于加里宁格勒的 Avtotor）、福特（位于圣彼得堡附近的 Ford- sollers）、现代（圣彼得堡）、梅赛德斯-奔驰（莫斯科）、三菱（卡卢加）、丰田（圣彼得堡）和大众（卡卢加，下诺夫哥罗德）。

Strategy Analytics 早前预测，从 2022 年到 2028 年，汽车产量将从 160 万辆（1.9% vs 世界）增加到 230 万（2.2%）, 电子系统收益将从 34 亿美元（10%）增长到 53 亿美元（9%）、ECU 收益从 11 亿美元（10%）增长到 17 亿美元（11%），传感器收益从 2.9 亿美元（1.1%）增长至 4.16 美元（1.3%）、半导体收益在 4.98 亿美元（1.0%）增长至 9.79 亿美元（1.0%）。

对俄罗斯消费者的全面服务也将停止，这将使车辆面临缺乏维护甚至丧失可操作性的风险，比如缺乏 OTA 更新或车辆 “砖化”，车辆也因此无法使用。

对俄罗斯的轻型车出口将停止

对俄罗斯市场的轻型汽车出口将停止，因为卢布贬值和 SWIFT 支付暂停使其在商业上无法生存。在俄罗斯生产的零部件出口、售后市场或维修也将停止。

2020 年，俄罗斯进口了 24.3 万辆汽车，主要是高端车型。

乌克兰汽车研发的不确定性

例子包括 Annotell（AVs 对象识别软件），Enerize（电池）和 Luxoft/DXC（IVI 软件）。

乌克兰 Chargepoint 公司的 20 名软件工程师以及来自 Stellantis 公司的 3 名员工下落不明。

网络攻击的增加

损害公司的运营能力，比如丰田的汽车组装能力

OneWeb 卫星延迟

由于俄罗斯担心 OneWeb 卫星会被用于间谍活动，因此这些卫星已经停止发射。俄罗斯军事干预乌克兰后，英国政府作为 OneWeb 的以利相关方，对停止发射的决定表示欢迎。

俄罗斯自动驾驶的发展可能受到干扰