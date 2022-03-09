2022 年全国两会已拉开帷幕，3 月 5 日 2022 年政府工作报告出炉，指引了全年政府工作的发展规划、目标方向及行动路线。今年的政府工作报告为人工智能行业划了哪些重点？我们一起来看看。

以创新科技解决人民群众普遍关心关注的民生问题

2021 年，政府着力保障和改善民生，加快发展社会事业。2022 年，民生问题又该作何解？政府工作报告把切实保障和改善民生，加强和创新社会治理列为重点工作任务，提出着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。

针对促进教育公平与质量提升，报告提出要推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，继续做好义务教育阶段减负工作，多渠道增加普惠性学前教育资源，办好特殊教育、继续教育，改善职业教育办学条件，完善产教融合办学体制，加快培养理工农医类专业紧缺人才。

在加强社会保障和服务方面，报告提到了要积极应对人口老龄化，优化城乡养老服务供给，支持社会力量提供日间照料、助餐清洁、康复护理等服务，鼓励发展农村互助式养老服务，推动老龄事业和产业高质量发展。

人民的需要和呼唤，是科技创新的动力和前进方向。人工智能企业在实施有效的科技创新时也要瞄准现实的民生需求，不断满足人们对美好生活的向往，这样才能产生真正的长期价值。

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优必选科技坚持以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，推出了人工智能教育、智慧防疫、智慧物流、智慧康养等多个行业的解决方案，助力解决创新人才短缺、疫情防控常态化、产业升级、劳动力短缺和老龄化社会康养等问题。

发挥企业创新主体作用，为高质量发展提供新动能

2021 年，创新能力进一步增强，国家战略科技力量加快壮大，关键核心技术攻关取得重要进展。2022 年政府工作报告再次把科技创新部署为全年工作的重点任务之一。

报告特别提出，要加大企业创新激励力度，强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，深化产学研结合，加大研发费用加计扣除政策实施力度，推进减税降费，科技型中小企业研发费用加计扣除比例从 75% 提高到 100%，对企业创新给予大规模资金支持，落实好各类创新激励政策。

这些支持科技创新的举措，将促进硬科技企业加大研发投入，积极抢占科技制高点。优必选科技自创立之初就自主研发人工智能和机器人的关键核心技术，目前在高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM 与导航、人机交互和手眼协调、操作系统应用框架 ROSA 等领域深度布局，全球专利布局数量超过 2600 件。

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报告还提到，要增强制造业核心竞争力，包括加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定，加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程，推进质量强国建设，推动产业向中高端迈进。

要实现这一目标，企业要与上下游合作方一起建立生态共荣机制，开展协同创新和技术融合，增强产业链供应链自主可控能力和竞争力。优必选科技和核心供应商合作开发整体解决方案，打破了在芯片、轴承、精密塑胶原材料上受制于海外品牌的独占局面。针对以芯片为代表的 “卡脖子” 技术，公司也积极推动上下游关键部件的国产自研。

抓住对外开放的机遇，以中国的 AI 服务全球

2022 年政府报告明确扩大高水平对外开放，充分利用两份个市场两种资源，不断拓展对外经贸合作，以高水平开放促进深层次改革、推进高质量发展。更高水平的对外开放，将促进中国人工智能企业参与全球市场竞争，实现人才、技术、应用等领域的交流与合作。

当前，世界主要国家都制定了人工智能战略，以促进经济的可持续发展。中国人工智能产业在全球处在第一梯队的位置，不仅学术研究水平和核心技术储备进入全球顶级水平，还具备厚实的产业基础和应用环境，经过多年的发展积累了丰富的人才和资源，足以抓住这个新生行业的机遇，创造新的产业机会。

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报告还特别提出高质量共建 “一带一路”，坚持共商共建共享，巩固互联互通合作基础，稳步拓展合作新领域，推进西部陆海新通道建设。中国与 “一带一路” 沿线国家交流日益密切，也将为人工智能企业带来诸多新的机会。优必选科技积极与全球各地的合作伙伴共同推动人工智能技术和应用在全球的落地，包括人工智能教育、智慧防疫等领域，希望以中国的 AI 服务全球，推动构建人类命运共同体。

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当前，我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。但中国经济长期向好的基本面，为人工智能持续发展创造了多方面的有利条件。在党和政府的领导下，只要我们攻坚克难、砥砺奋进，未来必将是无限的美好和希望。