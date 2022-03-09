苹果在今天的发布会上公布了 Mac Studio 台式电脑，其最高可选配性能强劲的 M1 Ultra 芯片。

得益于 M1 系列芯片的小巧形态，Mac Studio 重构了高性能台式电脑的形态。机身采用铝金属压制一体成型工艺，底边长仅 7.7 英寸，高仅为 3.7 英寸，整体外观小巧玲珑，可以轻松置于多数显示器下方。

Mac Studio 还采用了创新的散热设计，能够实现非凡的散热表现。双离心风扇、精确放置的风道以及外壳背部和底部上的逾 4000 个散热孔，共同构成了独特的散热系统，能够引导气流流经内部元件，帮助高性能芯片降温。

搭载 M1 Ultra 的 Mac Studio 能够同时播放 18 条 8K ProRes 422 视频流，这在任何其他 Mac 电脑上都无法做到。Mac Studio 也完全打破了传统台式电脑的图形内存限制，在搭载 M1 Max 芯片的机型上最高可选配 64GB 的统一内存，在搭载 M1 Ultra 芯片的机型上最高可选配 128GB 的统一内存。此外，Mac Studio 配备的固态硬盘数据读取速度最高可达 7.4GB/s，容量最高可达 8TB。

连接与拓展性方面，Mac Studio 背面共有 4 个可连接显示器和高性能设备的雷雳 4 端口、1 个 10Gb 以太网端口、2 个 USB-A 端口、1 个 HDMI 端口，以及 1 个可连接高阻抗耳机或外部音箱的专业音频插孔。它的机身内也内置了 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 模块。

考虑到用户会频繁插拔移动存储设备及其他设备，Mac Studio 也在正面提供了若干端口，方便用户使用。其中有 2 个 USB-C 端口，在配备 M1 Max 芯片的机型上支持 USB 3 协议，最高传输速度达 10Gb/s，在配备 M1 Ultra 芯片的机型上支持雷雳 4 协议，最高传输速度达 40Gb/s。正面还有 1 个 SD 卡插槽，可让用户导入照片和视频。Mac Studio 还支持连接多台外接显示设备，最多可同时连接 4 台 Pro Display XDR 显示器以及 1 台 4K 电视，同步输出近 9000 万个像素。

Mac Studio 今天开放预购，将于 3 月 18 日（星期五）起开始向顾客发货，M1 Max 版售价 14999 元起，M1 Ultra 版 29999 元起售。