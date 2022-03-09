今天与 Mac Studio 一同登场的，还有全新显示器 Studio Display。它配备了 27 英寸 5K 视网膜显示屏、带人物居中功能的摄像头以及音频系统，并搭载 A13 仿生芯片。

Studio Display 采用窄边框全面屏设计，自带支架可让用户对显示器进行调节，最大角度可至 30 度。为了适应各种工作空间的需求，用户可为 Studio Display 选配一个可调倾斜度及高度的支架。用户还可选配一个 VESA 支架转换器，支持横向或纵向放置显示屏，满足更多需求。

Studio Display 配备 27 英寸的 5K 视网膜显示屏，总计超过 1470 万像素。它的显示亮度最高为 600 尼特，支持 P3 广色域，可显示超过 10 亿种不同的颜色；支持原彩显示；抗反射涂层可以显著减少屏幕上的反射，提高视觉舒适度，优化观看体验。对于有包括日照在内强光源的工作室，用户也可为 Studio Display 选配 Nano-texture 纳米纹理玻璃。这种材质最初是在 Pro Display XDR 显示器上首次亮相，在呈现绝佳画质的同时，分散光线以进一步减少眩光。

Studio Display 搭载 A13 仿生芯片，配备 1200 万像素的超广角摄像头，支持人物居中，可在用户移动的时候自动将他们置于画面中央，加强视频通话的交互性。

Studio Display 还配备录音棚级的三麦克风阵列，以及 Mac 上迄今最高配置的高保真六扬声器系统。这套六扬声器系统也支持空间音频，可以播放杜比全景声的音乐和视频。

Studio Display 提供 3 个传输速度最高均可达 10Gb/s 的 USB-C 端口，可让用户为这台显示器连接高速外接设备、存储设备或者将它接入各类网络。它还提供 1 个雷雳端口，让用户只用一根连接线就能将可能已连接若干外接设备的 Studio Display 与一台 Mac 连接起来。不仅如此，这根连接线还能以 96W 的功率向 Mac 笔记本电脑供电，从而使得 Studio Display 甚至能为一台 14 英寸的 MacBook Pro 快速充电。一台 MacBook Pro 最多可以同时连接三台 Studio Display，助力用户打造出理想的编辑工作台或动画工作空间。

Studio Display 售价 11499 元起，提供 Nano-texture 纳米纹理玻璃和不同支架选择，今天开放预购，将于 3 月 18 日（星期五）起开始向顾客发货。