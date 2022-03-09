日系在燃油车时代有了成就，并获得了全球认可。但是在电动汽车上，依然没有代表性的产品出现。这次本田和索尼走在了一起，两家公司的合作充满看点，因为各自都算是在汽车和电子消费品领域做出了一番成就，合作出来的产品势必会对行业带来巨大的影响。



一、两家在各自领域均有实力沉淀，强强联手

索尼集团公司和本田汽车有限公司宣布，双方同意深化建立战略联盟的讨论和探索，旨在开创出行和出行服务的新时代。具体来说，两家公司签署了一份谅解备忘录，概述了他们建立合资企业（“新公司”）的意向，通过该合资企业，他们计划共同开发和销售高附加值电动汽车，并将其商业化，未来会提供移动服务相结合。

两家公司将继续就执行各种具有约束力的最终协议进行谈判，包括联合开发协议和合资协议，目标是在 2022 年成立新公司，前提是最终协议的执行和相关监管部门的批准。

该联盟旨在将本田多年来积累的移动开发能力、车身制造技术和售后服务管理经验与索尼在影像、传感、电信、网络和娱乐技术的开发和应用方面的专业知识相结合，实现新一代移动和服务与用户和环境紧密结合，并继续向前发展。

新公司的首款电动汽车预计将于 2025 年开始销售。新公司预计将规划、设计、开发和销售电动汽车，但不拥有和运营制造设施，因此预计本田将负责在其汽车制造厂生产第一款电动汽车，而移动服务平台将由索尼开发并提供给新公司。

索尼集团公司代表企业执行官、董事长、总裁兼首席执行官吉田健一郎评论说：“索尼的目标是 ‘通过创造力和技术的力量让世界充满情感。’” 通过与多年来在汽车行业积累了丰富的全球经验和成就并继续在该领域取得革命性进步的本田结盟，我们打算建立我们的愿景，即 “让移动空间成为情感空间”，并有助于以安全、娱乐和适应性为中心的移动性发展。”

本田汽车株式会社董事、总裁、代表执行官兼首席执行官 Toshihiro Mibe 评论说：“新公司的目标是站在全球移动性创新、发展和扩展的最前沿，通过采取创造超出客户期望和想象的价值的广泛而雄心勃勃的方法。我们将通过利用本田在环境和安全方面的尖端技术和专有技术来做到这一点，同时调整两家公司的技术资产。尽管索尼和本田是具有许多历史和文化相似之处的公司，但我们的技术专长领域却大相径庭。因此，我相信这个结合了我们两家公司优势的联盟为未来的移动出行提供了巨大的可能性。”

二、索尼已经悄然打造了两款准量产标准的概念车

当索尼在 2020 年国际消费电子展上推出 Vision-S 电动概念轿车时，每个人都希望它不会只是一辆展示车；毕竟，它看起来已经可以投入生产，而且经过深思熟虑，不仅仅停留在一次性产品上。

索尼表示，Vision-S 01 和 Vision-S 02 原型 “将促进在价值观日益多样化的社会中适应多种生活方式。”

看看 Vision-S 02，与 Vision-S 01 的相似之处显而易见，因为 SUV 采用相同的设计语言和线索。虽然轿车的尺寸介于特斯拉 Model 3 和 Model 3 之间，但 SUV 的块头差不多是特斯拉 Model Y 和 Model X 之间的大小。

Vision-S 02 长 192.7 英寸（4,895 毫米），宽 76 英寸（1,930 毫米），高 65 英寸（1,650 毫米），轴距宽达 119.3 英寸（3,030 毫米）。它采用 20 英寸车轮，重 5,467 磅（2,480 公斤）。在内部，仪表板设计也与 Vision-S 01 非常相似，由三个巨大的显示屏组成。左边是仪表盘，中间是信息娱乐系统的主界面，右边是前排乘客（第二排乘客也有两个额外的屏幕可供使用）。

与 Vision-S 01 一样，Vision-S 02 也受益于座椅扬声器等小工具，可与 “360 Reality Audio” 兼容的流媒体服务和名为 “Bravia Core for Vision-S” 的完全集成数字视频服务相结合，在前全景屏幕和单独的后座显示器上共享或单独的视频播放。

车载娱乐还包括通过远程连接到家中的控制台来玩 PlayStation 游戏的能力，以及通过云玩流媒体游戏的能力。动力来自双电机 AWD 动力系统，总功率为 400 千瓦（536 马力），使电动 SUV 的最高时速能够达到 112 英里/小时（180 公里/小时）。

索尼的 Vision-S 原型机也非常重视安全性，这要归功于一系列传感器，可在车辆周围提供 360 度视野。这些传感器包括高灵敏度、高分辨率、宽动态范围的 CMOS 图像传感器和准确感知三维空间的 LiDAR 传感器。索尼表示，目前正在欧洲进行功能验证测试，以期在公共道路上发布 Level 2+ 高级驾驶辅助系统 (ADAS)。

三、索尼和本田的合作让人期待

本田在电动车领域也已经有所建树，而日系车在行业里的口碑就是以经济、实惠、细腻著称。两家公司走在一起，肯定会打造出与现有市面产品不一样的元素和卖点，让人颇为期待。目前，双方还没有放出合作的产品细节，我们将时刻保持关注。