今日，据动点科技了解，运动生活方式品牌 lululemon 正式进军鞋履品类，为女性客人提供从服饰、配饰到鞋履的完整穿搭方案。2022 年 3 月 23 日起，中国大陆市场的部分线下门店与电商渠道将发售 Blissfeel 女士跑鞋。另外三款鞋类产品，即 Chargefeel 女士运动鞋、Strongfeel 女士训练鞋、Restfeel 拖鞋将于未来数月与客人见面。

从左至右：Blissfeel 女士跑鞋，Chargefeel 女士运动鞋（低帮款），Chargefeel 女士运动鞋（中帮款），

Restfeel 拖鞋（男女同款），Strongfeel 女士训练鞋

“进入鞋履品类是水到渠成的一步，也是 lululemon 品牌的又一里程碑。我们将过去在服饰贴合度、穿着感受和运动表现方面积累的创新经验，注入到鞋类产品的设计中。” lululemon 首席执行官 Calvin McDonald 表示， “就像我们打造服饰品类一样，我们在推出鞋履系列的时候，亦着眼于那些未被满足的需求，以她为先，为她而生。”

lululemon 运用 20 多年来在运动服饰方面积累的洞察和优势，推出了首个鞋履系列。秉承 “触感科学”（Science of Feel）设计哲学，lululemon 在鞋类产品研发期间更聚焦于穿着者，而非仅关注产品本身。品牌为女性创新的历程，以及对于女性运动和感受的深刻理解，是 lululemon 设计鞋类产品和推出整个系列的基石。

“目前市场上很多运动女鞋是以男鞋设计基础，稍加改动而成。我们想改变这种状况。因此，我们特别从她的视角出发，进行了整个系列的研发。” lululemon 首席产品官 Sun Choe 如此说道， “为女性创新一直是 lululemon 的 DNA，鞋类产品的推出也不例外。在整个过程中，女性的力量贯穿始终。”

lululemon 鞋履系列中的每一款产品都致力于传达特殊的感受，精心采用不同的鞋面材料、泡棉、构造设计及颜色，实现缓震和支撑性的平衡，让她们从第一次上脚开始，拥有与众不同的体验。

2022 年发售的四款鞋类产品为：

lululemon Blissfeel 女士跑鞋 ：弹力鞋面延展足部支撑，减震设计可缓冲接地力，让她的跑步体验更加愉悦和舒适。10 款颜色可供选择。

：弹力鞋面延展足部支撑，减震设计可缓冲接地力，让她的跑步体验更加愉悦和舒适。10 款颜色可供选择。 lululemon Chargefeel 女士运动鞋 ：无论是健身房训练还是短距离跑步，这款运动鞋都是她的理想之选。双密度泡棉分层设计提供优秀回弹力，中足锁定设计可提供支撑力。预计今夏上市。

：无论是健身房训练还是短距离跑步，这款运动鞋都是她的理想之选。双密度泡棉分层设计提供优秀回弹力，中足锁定设计可提供支撑力。预计今夏上市。 lululemon Restfeel 拖鞋 ：简洁的设计，让运动后的双脚得到更好的休憩。同样运用 lululemon 运动鞋的设计理念，为穿着者带来最大程度的贴合脚感。预计今夏上市。

：简洁的设计，让运动后的双脚得到更好的休憩。同样运用 lululemon 运动鞋的设计理念，为穿着者带来最大程度的贴合脚感。预计今夏上市。 lululemon Strongfeel 女士训练鞋：支持脚步的多方向动态，采用更紧致的、具有支撑作用的中底和鞋面，让她的每一步都能感受稳固。预计今秋上市。

“终于等到一双专为女性设计的鞋。” 女排奥运冠军、lululemon 大使张常宁表示，“跑步是我日常训练中必不可少的一部分。我的足弓低、脚型纤细，但是 Blissfeel 跑鞋给我的双脚很好的包裹性和支撑力，就像鞋名一样，每一步都能跑出愉悦感。”

lululemon 首个鞋履系列幕后设计

2023 年，lululemon 将基于相同的洞察和设计理念推出男士鞋履。同时，他们还将陆续推出特别版和季节性系列。