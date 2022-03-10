根据 Counterpoint Research 发布的数据，2021 年全球智能手表市场出货量达到 1.275 亿部，其中苹果的市场份额达 30%，其次是三星和华为，分别占 10% 和 8%。详细内容如下：

2021 年与 2020 年按品牌划分的智能手表市场份额：

2021 年全球智能手表市场达到 1.275 亿部，第四季度出货量为 4240 万部。

虽然 Apple Watch 7 系列的发布被推迟到第四季度，但三星在 2021 年成功推出了 Galaxy Watch 4 系列，从而提升了其市场地位。

与智能手机市场的下滑情况类似，华为在智能手表市场的表现较 2020 年有所下滑，但在全球市场仍排名第三。

2021 年按操作系统划分的智能手表市场份额：

智能手表操作系统：专有操作系统或 RTOS 仍占主导地位，而这些系统均缺乏安装第三方应用程序的能力。

随着 Apple Watch 的普及，Watch OS 占据了近三分之一的市场份额。

2021 年智能手表操作系统最大的变化是三星从 Tizen 转向 Wear OS。因此，谷歌的 Wear OS 份额从 2020 年的 3% 增加到 2021 年的 10%。

2021 年按地区划分的智能手表市场比例：