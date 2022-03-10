以下内容来自 Counterpoint Research：

整体影响可控，但原材料短缺或将抬升生产成本

从中期来看，关键原材料的短缺对半导体制造商的影响是可控的， 但是价格的大幅上涨是不可避免的。

从长远来看，更大的企业拥有更多的购买力。为了预防缺货风险，中小型制造商不得不下多份订单，而这导致了原材料短缺。

随着地缘政治的紧张局势从亚洲蔓延到欧洲，从半导体制造到原材料供应都必须重新评估有关产能扩张和本土制造决策。

市场对乌克兰危机或将对关键原材料短缺产生影响半导体供应链有所担忧。此外，金融制裁阻碍了俄罗斯的对外贸易，主要的半导体代工厂已停止向俄罗斯客户发货。所有这些，都为来之不易的半导体贸易的复苏带来了新的不确定性。这一非经济事件可能产生的结果和发展程度是不可预测的，但它实际上已经开始影响供应链了。我们将根据乌克兰危机目前的情况对半导体行业潜在的供应中断问题，进行简要分析。

从俄罗斯和乌克兰出口的一些原材料，如稀有气体氖，化学品 C4F6 和金属钯，镍，铂，铑和钛。这些原材料对半导体制造业至关重要。

氖气混合物通常用作使用光刻的 ArF 和 KrF 准分子激光器中的光源。化学品 C4F6 用于蚀刻阶段。由于制造 3D 结构的半导体需要大量蚀刻，因此 C4F6 的短缺对 3D NAND 生产的影响将大于其对逻辑芯片的晶圆代工厂的影响。

然而我们应该注意到，在 2014 年乌克兰克里米亚危机期间，尽管半导体行业在调整软件逻辑并优化气体填充时的净化过程将气体的总使用量减少了 20%-40%，但氖气价格仍然飙升了 10 倍以上。因此，如果氖气制造设备在战争期间被摧毁，供应链将受到影响。如果这种情况没有发生，尽管对氖气设备的生产影响是可控的，但我们仍可能会看到氖气价格上涨。

然而俄罗斯和乌克兰生产的气体类的原料和化学品并非该地区独有。由于生产中的高能耗和对环境污染，以及有限的生产制造场地。如果这些原材料的价格快速上涨且市场仍然有强劲的需求，无疑会有更多的生产厂商转向全球其他地区的市场。

钯用于电子元件的生产，例如 PCB 中的基板。然而，钯、铂和铑等贵金属主要用在汽车的催化转化器中。氮化钛（TiN）是一种广泛用作扩散阻挡层的半导体制造材料。世界第二大钛出口国是俄罗斯（美国排名第一）。由于俄罗斯是金属镍的主要生产国，并且镍是锂电池中的重要金属材料，锂电池的生产也可能面临一些动荡。

影响总结