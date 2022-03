微软宣布,计划在 2022 年上半年,面向中国市场推出 Azure Arc 混合云与多云管理解决方案,结合此前已经在华发布的 Azure Stack 系列混合云解决方案,可为中国企业构建无处不在的云,进而提供数字化转型最佳路径。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示:“中国正进入数字化转型的加速发展期,从混合云到无处不在的云,正在成为新一代数字化基础设施。随着出 Azure Arc 混合云与多云管理解决方案入华,微软智能云 Azure 能满足企业对于各类云基础设施的需求,进而构建统一的管理和治理模式,以及无处不在的统一应用开发,助力企业数字化转型。”

统一混合云运营与管理

随着企业数字化转型的全速推进,多云、混合云成为企业 IT 基础设施的主要形态,从传统企业数据中心到多种公有云、私有云、边缘计算的混合计算,企业 IT 管理及上云面临着极大的挑战。特别是基于云原生技术的数字化应用,其开发、管理和运营也成为企业 IT 的新挑战。从传统企业 IT 基础设施到混合多云架构,企业需要一条务实渐进式数字化转型路径。

微软智能云 Azure 混合云让企业能够使用本地、多云或边缘技术来开发、部署、管理和保护应用程序基础结构,轻松地将各种技术集成到可扩展、可靠和高效的体系结构中。微软智能云 Azure Arc 混合云与多云管理解决方案是微软智能云 Azure 混合云的核心管理方案,通过将 Azure 的服务与管理延伸至任何基础设施而为企业解锁全新的混合计算场景,帮助企业以统一方式、跨所有 IT 资产,构建、运营和管理所有的传统 IT、云原生和分布式边缘应用。

Azure Arc 提供了统一的管理平面,可以在一个地点轻松管理所有的混合计算工作负载,并提供标准化的视图、运营和合规管理,在所有 IT 环境中应用一致的安全、治理及可观测性。Azure Arc 让企业在任何地方以任何规模构建云原生应用,让开发者使用自己熟悉的工具统一开发和部署代码到任何环境的 Kubernetes 集群中。Azure Arc 让企业在任何地方都能使用 Arc 支持的云服务,构建云应用及自动化,从而实现快速而一致的部署。

Azure Arc 是微软混合云解决方案的最新进展。此前,微软已经推出了 Azure Stack HCI 混合云解决方案,将一致的云模式部署到企业本地及边缘环境中,Azure DevOps 为任何环境和任何云提供一致的 DevOps 运营开发,将云安全扩展至所有的基础设施,还可以在任何地点运基于 Azure Cognitive Services 的 AI 模型。而 Azure Arc 混合云与多云管理解决方案将可实现的混合云场景推至新高,可向任何环境交付云创新。

解锁三大混合多云场景

为了帮助 IT 团队响应在复杂环境中高效工作的需求,Azure 可帮助企业治理和管理整个 IT 环境,构建应用并将其部署到任何位置,在 Kubernetes 群集上部署和管理 Azure 服务,以及在整个组织中提供安全性。微软智能云 Azure Arc 混合云与多云管理解决方案为企业解锁三大混合云场景:统一的服务器管理、统一的 Kubernetes 和统一的数据服务。

服务器是最重要的企业 IT 基础设施,从传统的数据中心到分支机构和工厂车间等边缘位置或多家云服务商提供的 IaaS 服务,跨地点、操作系统和配置规格,管理不同的服务器和集群系统,历来十分挑战。Azure 资源管理器是管理 Azure 数据中心和世界各地的 200 多种不同类型 Azure 服务中数百万资源的技术,Azure Arc 将 Azure 资源管理器扩展到 Azure 数据中心之外的服务器和群集。通过将企业的计算资源和资产链接到 Azure 资源管理器,即使这些资源位于其它云提供商中,也可以统一管理。Azure Arc 可集中管理各种资源,包括 Windows 和 Linux 服务器、SQL Server、Kubernetes 群集和 Azure 服务等。

企业正在基于容器、Kubernetes 群集和微服务等云原生技术,重构现有软件以实现应用现代化。使用 Azure Arc,企业可以轻松地将应用程序部署到多个地点位置。使用 Azure Arc 支持的 Kubernetes,可以附加和配置在任意位置运行的 Kubernetes 群集,可将在其它公有云平台(GCP、AWS)上运行的群集或者在本地数据中心(在 VMware vSphere、Azure Stack HCI 上)上运行的群集连接到 Azure Arc,Azure Kubernetes 服务(AKS)上托管的服务可处理很多关键任务,可以在企业内部、跨多个云以及在边缘环境中一致运行的相同应用程序服务 API。企业可以使用现有的工具和实践(包括 GitHub、Terraform 和 Visual Studio),在任意位置引入 DevOps 实践并迭代应用软件的构建。

日益异构的数据存储给使用混合云基础架构的公司带来了重大问题。Azure Arc 解决了企业在混合云基础架构中的分发数据方面所面临的许多问题。由 Azure Arc 支持的 Azure 数据服务可为企业的数据基础架构提供云弹性,使用与 Azure 中相同的方式动态向上或向下扩展数据库,可以在亚秒级的响应时间内满足突发场景需求,包括实时接收和查询任何规模数据的场景。企业可以在任何 Kubernetes 发行版和任何云上部署 Azure Arc 支持的 Azure SQL 和 PostgreSQL 超大规模数据服务(Azure Arc–enabled Azure SQL and PostgreSQL Hyperscale 目前预览中)。

现在,Azure Arc 已经成为了众多客户管理多云 IT 环境的选择。加拿大最大的银行加拿大皇家银行充分利用 Azure Arc 支持的最新的云原生数据服务,推动其大型数据资产的现代化。加拿大皇家银行产品管理总监 Khaled Zaky 表示:“Azure Arc 提供的一站式数据服务,能够帮助我们推动战略落地、提供资源可见性和状态监控,在安全性方面提供给我们极大的价值。”

德国能源公司 Uniper 正在使用 Azure Arc 创建一个统一解决方案,对数据资产进行标准化管理。Uniper 云架构主管 Tamás Stolcz 表示:“这是我们一直期待的云管理工具。Azure Arc 帮助我们创建了一个统一的资产视图,提供了前所未有的可见性。”

曼弗雷是一家业务遍及五大洲的跨国保险公司,他们选择 Azure Arc 来保护并管理其分布在世界各地数据中心的数千台 Windows 和 Linux 服务器。作为一家生产精密零件与设备的制造业企业,斯凯孚在覆盖全球 130 多个国家的业务创新当中实施了 Microsoft Azure 混合云解决方案,包括支持 Azure Arc 的数据服务、Azure SQL Edge 和 Azure Stack HCI。通过应用此种混合解决方案使斯凯孚能够通过标准化的 IT/OT 平台从反应性工作流转变为预测性工作流,从而降低成本、提高效率并简化管理。