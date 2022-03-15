据悉，马来西亚廉价航空公司 Capital A（即更名前的亚航集团）于去年十月份获得的由当地政府担保的总额 5 亿令吉（约合 1.2 亿美元）贷款批准已无法顺利达成。Capital A 在一份文件中表示，公司正在探索其他可适用的债务融资替代方案。

据了解，这笔贷款原定为马来西亚政府为解决疫情困境下的经济萧条所作出的刺激性举措之一。

早在 2020 年 7 月，Capital A 就触发了名为 “PN17” 的财务困境标准（其营运能力遭质疑），马来西亚证券交易所要求 Capital A 在 18 个月内解决公司存在的一系列问题，且要求公司创始人 Tony Fernandes 和 Kamarudin Meranun 进行联合担保并为公司制定一份规范化计划。在今年 1 月，Capital A 又因提出延长救济期的申请遭到马交所拒绝，后被列入财务困境企业。如今，约定 18 个月的缓解期已经结束，Capital A 仍未能按上述要求妥善处理自身的财务危机。

值得一提的是，Capital A 表示，尽管公司在当前阶段受到巨大冲击，但公司也并未就此宣布破产，而是积极寻找出路，其举措包括：以全球最低的成本为基础展开运营，并积极推进公司的数字业务及东盟地区的超级 App 建设，以求在困境中寻找到一线生机。目前，Capital A 现已进入打车服务、食品配送和美容电商等领域，且其金融科技部门 BigPay 在去年还提交了希望获得马来西亚数字银行执照的申请。

数据显示，Capital A 在 2021 年的净亏损为 31.2 亿令吉（合 7.44 亿美元），比起 2020 年的 51.1 亿令吉（合 12.2 亿美元）净亏损值有所下降。