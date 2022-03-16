3 月 16 日，“2022 华为全屋智能及全场景新品春季发布会” 正式举行。发布会上，华为推出了新一代华为全屋智能解决方案，带来全屋智能的重磅升级以及空间交互的革新体验，开启智慧生活体验新篇章。

以人为本的创新交互理念，引领全屋智能向主动智能进化

全屋智能的本质是空间交互革命，也是传统智能家居的破局之道。目前智能家居大多是以智能单品为核心的单点智能，简单系统，初阶场景，连接上多以 “点控点” 为主，缺乏系统级场景联动。为了能更好的满足用户的交互体验升级，2022 华为全屋智能解决方案 “1+2+N” 战略再升级。此次 “1” 升级带来了华为全屋智能主机 SE，实现了主机系列化，帮助全屋智能用户实现智能主机一家一套，全屋连接。“2” 升级至主机与系统之间的连接与交互，包含已有的全屋互联，以及带来全新的交互硬件——全屋中控家族，与智慧生活 APP 这一交互软件共同构成两个交互核心，让家交互升级, 实现自然高效的交互。N 个子系统全面升级为全屋十大子系统，整体实现了全屋互联化、交互集中化、交互自然化，做到以人为本的同时向主动智能进化，让更多用户轻松住进舒适未来家。

华为全屋中控家族含智能中控屏、智能开关、智能面板。其中，中控屏首次搭载 HarmonyOS，也是首款 FHD+的中控屏，其搭载星环按键支持 AI 场景推荐，一键 AI 动态场景启动等智慧功能。当你拖着疲惫的身体归家，无须逐一完成诸如打开空调、拉上窗帘、开灯、开启空气净化器等步骤，只需轻轻按下星环按键即可一键开启回家模式。同时，一键切换场景具有 AI 环境感知功能，主动匹配环境状态，如夜晚归家时会自动设定暖色光环境，开启起夜模式后，起夜时微光亮起，不影响家人熟睡；如果发现温度过高或空气质量差，系统会一键调用冷暖新风，以实际环境触发适配场景，让触控按键更加具备情感、让家成为懂你的家、有温度的家。

此外，中控屏内部集合了丰富传感器，人体靠近自动感应、靠近亮屏，进行智能化推荐，包括天气、交通出行、环境信息等内容。在使用过程中，10 寸中控屏搭载 6 麦克线阵支持全屋拾音，综合唤醒率达到 99% 以上，一呼就应，百呼百应。

华为全屋智能面板，将场景、灯光、窗帘、空调、地暖、新风控制合一，告别开关纷乱。在屏幕上采用 AMOLED 材质，拥有高分辨率，广色域，和高对比度，色彩更鲜艳，搭载光照传感器，外部环境光亮时自动调亮室内光线，视野更加清晰；外部环境光暗时自动调暗室内亮度，光线柔和不刺眼，靠近时自动亮屏，无人时自动熄屏，节能环保的同时避免夜间光污染。

主机系列化，让更多家庭拥有智慧家

在华为全屋智能 “1+2+N” 新一代解决方案中，1 为 1 个全屋智能主机，搭载 HarmonyOS 的中央控制系统，集学习、计算、决策于一体的家庭 “智慧大脑”，本次升级为智能机系列，包含华为全屋智能主机及华为全屋智能主机 SE。

前者针对前装大户型，具备高集成、模块化、智慧化、可扩展能力，后者增加了物业对讲系统等接口和交互面板接口，实现了家庭智慧中枢和交互核心的接驳，丰富了全屋智能的智慧使用场景，保持品质感的同时，降低用户的使用成本，并让设备应用的灵活性增加。

华为全屋智能主机在设计上巧妙地将机身与弱电结合，此次华为全屋智能主机 SE 整体采用了小型化设计，双 86 盒尺寸，整体体积较华为全屋智能主机减小 95%，精致小巧。不但安装便捷，可以独立工作，还能够灵活搭配中控面板，挂屏安装，成为带屏主机。得益于双核 ARM CPU 和窄带 PLC 芯片与 HarmonyOS 加持，使得华为全屋智能主机 SE 可以成为全屋互联中枢和全屋 AI 中枢。华为全屋智能主机 SE 支持 128 个 PLC 设备接入，支持断网本地可控。

华为先进的 PLC-IoT 技术，无论在网络性能，抗干扰、稳定性，还是在简易布线上，都都具备出色的表现，500Kbp 高网络性能，99.99% 的高可靠抗干扰，复用电力线，布线长度大幅减少，施工简单，在智能设备越来越多的全屋智能时代，实现更好的联网化和数字化。

系统场景革新，带来场景体验飞跃

每个空间的布局不同，有全局视角的公用空间，也有强功能属性的专属空间，此次 N 个子系统全面升级为全屋十大子系统。子系统整合相关能力单品，设备管理更加高效。所有子系统不仅需要广泛的生态产品构建，提供给用户灵活的选择，为提升系统的智慧体验，还需要对系统进行技术加持，提供核心产品。这些核心产品强依赖于华为的核心技术，比如传感技术、通信技术、智能控制技术等。以安全子系统为例，除了广泛生态，华为全屋智能解决方案还提供了具有强大产品力的核心单品，如 AI 传感器和智能门锁。

华为全屋智能 AI 超感传感器是华为首次将智能驾驶的核心传感技术应用于全屋智能，实现更精准感知，可以精准区分人与物，感知静止、轨迹、姿态、范围，精准感知人体微动，与普通的红外方案相比，不受烟、雾、灰尘等干扰，精确而稳定，时时守护家人。

除此之外，丰富的鸿蒙生态也是本次华为全屋智能的重点升级部分。丰富的鸿蒙智联生态构建了相对完善的子系统，目前超过 1900+品牌伙伴入驻 HarmonyOS 家庭，4500+智能单品可以接入全屋智能。一屏即可调用全屋家电，涵盖传统大电、厨房小电、生活电器、个护美妆、家具、照明遮阳、电工暖通、安防传感、阳台卫浴、影音娱乐、教育、办公、出行、医疗健康、运动器械、机器人玩具等多个品类。不断完善的鸿蒙生态，产品不断上新，包揽用户全部家用。

体验无忧，线上线下服务升级

在此前的优质服务基础上，华为全屋智能服务进一步升级。智能故障诊断基于华为智能保障云平台，通过华为智慧生活 APP 为用户提供全屋设备自诊断、自修复的能力或工具，保持全屋智能线路、设备稳定运行。在线下服务上，华为全屋智能 2021 年已完成 50 城 50 家门店的建设，今年将完成 500 家门店覆盖，用户可以在自己居住的城市享受到全屋智能带来的便捷服务。

行业拓展，全屋智能普及惠及更多领域

华为全屋智能不仅在居家生活中扮演越来越重要的角色，也正在从住宅领域延伸至医疗、教育、办公、酒店全空间，目前已经与世贸、绿地、金茂、远洋等 TOP 地产商完成战略性合作，正在进入发展快车道。

对于行业伙伴，华为全屋智能 Openlab 积极开放，赋能地产、物业办公、会议酒店管理、学校管理，轻松构筑空间智慧体验。另一方面，持续深化智能主机开放能⼒、中控屏开放能⼒、智慧⽣活 APP 开放能⼒，打通三⽅的数据、应⽤、控制 开放对接，吸纳 1900+合作伙伴，接入 4500+智能单品，助⼒⾏业伙伴快速⾼质量实现空间智慧化，为用户提供更丰富的智慧体验。

华为全屋智能在售价方面，80㎡的典型户型（2 室 1 厅）39999 起，浏览器搜索 “华为全屋智能”，进入官网预约线下门店体验。现已在北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等 43 个城市开设了 64 家华为全屋智能授权体验店。