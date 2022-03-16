3 月 16 日，2022 华为全屋智能及全场景新品春季发布会正式举办。伴随着全屋 Wi-Fi、智能门锁、便携智能音箱 HUAWEI Sound Joy、HUAWEI P50 系列新色、HUAWEI nova 9 SE、HUAWEI MatePad Paper、HUAWEI FreeBuds 4E 等多款新品发布，华为终端云服务充分发挥软硬件协同优势，在智能家居、智慧出行、影音娱乐、智慧办公、运动健康等场景的应用再度升级，华为钱包全场景智卡服务、华为主题桌面宠物、华为阅读纸感阅读等全新体验，为用户带来了 “兼具智慧与时尚” 的美好数字生活。

一碰智闪，开启万象，把生活装进一个钱包

面向智慧家居场景，华为正式发布首款搭载 HarmonyOS 的智能门锁系列产品。华为钱包全新支持一碰开启华为智能门锁，支持 NFC 功能的华为手机、智能手表，在华为钱包中添加门钥匙后，无需解锁、无需打开 APP，即便无网或弱网状态下，轻轻一碰门锁便可开启门锁，安全回家。在安全方面，密钥数据存储在移动终端自带的 SE 安全芯片中，满足金融级安全要求，任何第三方应用都无法访问，用户无需担心被复制或暴力破解；此外，这款数字门钥匙也支持全线上的卡片管理，无需在门锁上进行复杂的配对、删除操作，线上即可实现领取、管理和删除的操作。

同时，华为钱包在全场景智卡服务上带来了全面升级。华为钱包在银行卡、门禁卡、车钥匙、交通卡的基础上，将校园卡、健身卡也装入全场景智卡服务，用户无需解锁屏幕、无需选卡，双击电源键支付、一碰智闪，开启全场景智慧生活新体验。首家接入华为钱包健身卡的健身品牌是超级猩猩，用户可使用手机或手表碰一碰快速进店并签到，无需担心忘带实体卡片，也无需每次查询并手动输入开门密码，轻装出行。华为钱包校园卡现已在北京大学上线，只需一部手机即可实现开门禁、就餐、消费、图书借阅等校园卡功能，智慧校园生活由此开启。

丰富主题，个性时尚，跃然心动的全场景美学体验

本次发布会上不仅有 HUAWEI P50 系列全新配色亮相，随之而来的还有华为以上海、杭州、成都、武汉市花为灵感所特别推出的 “花意漫城” 系列手机保护壳与手机主题。该系列主题选自 “NEXT DESIGN 2021 华为全球主题设计大赛——花意漫城组别” 中的特邀及精选作品，与新配色协调统一，以花的色彩和姿态展现方寸之间的典雅之美；值得一提的是，除了手机、表盘主题、华为主题特别推出多款 “耳机个性化弹窗” 定制主题，当用户连接 HUAWEI FreeBuds 4E 产品时，手机桌面会随即出现耳机个性化弹窗，耳机电量、连接状态甚至背景都将带来全新的动态视觉效果，让每一次耳机连接都灵动别致，趣味盎然。

伴随 nova9 SE 发布，华为主题带来了萌趣可爱的 “桌面萌宠” 功能。 “桌面萌宠” 不仅是软萌的电子宠物，更是贴心陪伴用户的智慧助手。 “桌面萌宠” 能与用户实现起床、工作、熬夜 “云同步”，还能随时随地为主人带来天气、步数、电量、星座提醒，更可在节假日、生日、重要纪念日等特殊日期为主人送上专属祝福。华为主题也推出了 nova 星人定制主题，基于华为主题创意引擎能力，nova 星人定制主题可通过 “重力感应 “、“跟手粒子” 等趣味交互，让时尚与乐趣尽在掌握。

纸感阅读，舒适纯粹，在智慧中享受品质阅读

首款搭载 HarmonyOS 的墨水平板 HUAWEI MatePad Paper 于今天正式亮相。华为阅读依托 HUAWEI MatePad Paper，为用户还原真实自然的纸质书阅读体验。防眩光和反光技术，在护眼的同时让用户在阳光下也可看清屏幕上的内容；墨水屏显示增强算法，模拟出 256 级的灰阶效果，令画面层次感更强，黑白颜色过度更自然，文字更清晰锐利，通过智能刷新技术，让翻页如翻纸质书般流畅。

而为了让用户的阅读体验更为便捷，华为阅读还为用户提供了简繁字体转换，以及超 40 种语言互译功能，用户可在阅读外文书籍一键翻译，原文译文对照阅读，降低阅读门槛；不仅如此，搭载华为阅读的 MatePad Paper 还支持手写批注、录音、手写转文本、语音转写多种功能，同时拥有优秀的分屏笔记和全局批注能力，用户还可在阅读时通过划线、批注、添加 “想法” 等多方式随时记录阅读灵感和精彩片段。

目前，华为阅读已联合掌阅、点众阅读、中文在线、中信出版社等头部内容平台和出版社，为用户带来了涵盖经管文史、人物传记、社科文化、热门小说等 40 多种品类的海量精品图书资源，还携手喜马拉雅、蜻蜓 FM、樊登读书等视听内容平台，为用户打造海量有声书资源库，让用户解放双眼双手，解锁阅读的更多场景，随时随地，享受品质阅读。

除此之外，在 HUAWEI MatePad Paper 上，用户可通过华为应用市场下载第三方应用，覆盖新闻阅读、办公、效率工具等品类的精选应用，满足用户在阅读、办公、笔记方面的多种需求；可使用华为云空间的数据同步、管理和编辑云盘文件、查找设备等能力，大幅提升办公学习效率；使用华为浏览器，享受畅快、安全的纸感浏览体验；使用智慧搜索，快速查找书籍、笔记，让阅读、办公更智慧高效。

全场景听歌，聆听品质，收藏感动

华为音乐与便携智能音箱 HUAWEI Sound Joy、HUAWEI FreeBuds 4E 等全新产品基于软硬协同，为华为终端用户带来更便捷的高品质听音体验。以 HUAWEI FreeBuds 4E 耳机为例，基于华为音乐全新推出的耳机听歌识曲服务，用户只需轻按耳机即可识曲，省去解锁手机等设备识曲过程，让心动音乐随时珍藏；针对 HUAWEI Sound Joy 音箱出色的续航及便于携带的特性，华为音乐新增了户外音乐专区，针对爬山、露营、跑步等不同场景进行场景化音乐推荐，让便携音箱与高品质音乐相得益彰，为每次出行增加无限乐趣。