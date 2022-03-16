2022 年 3 月 16 日– 全球领先的视频社交媒体公司欢聚集团 (纳斯达克股票代码:YY，“欢聚集团” 或 “公司”，原 “欢聚时代”)，今天宣布了 2021 年第四季度及全年未经审计财务报告。2021 年全年，欢聚集团实现营收 26.19 亿美元，同比增长 36.5%，其中第四季度营收近 6.64 亿美元，同比增长 16.8%。欢聚集团 BIGO 板块全年累计营收 23.24 亿美元，同比增长 34.1%，其中第四季度营收近 5.76 亿美元，同比增长 13.2%。

非美国通用会计准则下，不考虑已剥离的 YY Live 业务，2021 年欢聚集团首次实现调整后全年净盈利 1.09 亿美元，净利率达 4.2%。BIGO 板块实现调整后全年净盈利 1.82 亿美元，净利率达 7.8%。

2021 年，欢聚集团持续推进回购及派息，传递管理层对公司长期发展的信心。2021 年，欢聚集团累计新增 12 亿美元的回购额度，截至第四季度，全年派息 1.6 亿美元，回购 3.93 亿美元，累计派息及回购金额高达 5.53 亿美元。

2021 年第四季度财务亮点

净收入同比增长 8% 至 6.637 亿美元，2020 年同期为 5.682 亿美元。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净利润为 9830 万美元，主要因 BIGO2021 年连续实现盈利所致。2020 年同期净亏损为 2240 万美元。

2021 年全年财务亮点

净收入同比增长 5% 至 26.191 亿美元，2020 年同期为 19.181 亿美元。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净利润为 089 亿美元，主要因 BIGO2021 年连续实现盈利所致。2020 年同期净亏损为 1.640 亿美元。

2021年第四季度运营亮点

Bigo Live 的平均移动端月活跃用户同比增长 11.9% 至 3220 万，2020 年同期为 2870 万。全球平均移动端月活跃用户同比下滑 20.4% 至 2.800 亿，主要因 Likee 和 Hago 的广告投放减少所致。

BIGO（包括 Bigo Live，Likee 和 imo) 的总付费用户数同比增长 2.5% 至 151 万，2020 年同期为 147 万。

BIGO（包括 Bigo Live，Likee 和 imo) 的平均每用户收入为 2 美元，2020 年同期为 285.9 美元。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌先生表示:“2021 年，疫情持续给全球经济带来不确定性及挑战，但我们的业务增长继续呈现出强大的韧性。我们坚持执行全球化战略，继续致力于打造多元化的社交娱乐生态。过去的一年里，欢聚旗下多款社交娱乐产品的变现能力获得稳健提升，共同推动集团营收实现 36.5% 的增长。在变现增长、运营效率提升和更稳健的投放策略的共同作用下，我们首次实现了全球业务全年扭亏为盈的巨大突破。在股东回馈方面，我们全年回购 3.93 亿美元，派息 1.601 亿美元。这反应了我们对股东长期支持的真诚回馈，以及我们对公司长期增长潜力的坚定信心。

展望 2022 年，我们会继续深入本地化耕耘我们的全球多元化社交娱乐生态，不断开拓及稳固我们在核心区域的市场地位。我们将继续着眼全球，致力于为世界各地的人们之间的沟通搭建桥梁，为全球用户带来欢乐和活力的体验。”

2021 年第四季度财务业绩

2021 年第四季度净收入同比增长 16.8% 至 6.637 亿美元，2020 年同期为 5.682 亿美元。主要得益于 BIGO 直播收入的增加。

2021 年第四季度直播收入同比增长 15.0％至 6.209 亿美元，2020 年同期为 5.397 亿美元。主要得益于 BIGO 付费用户持续增长和平均每用户收入增加。

2021 年第四季度其他收入同比增长 50.3％至 4280 万美元，2020 年同期为 2850 万美元。

2021 年第四季度收入成本同比增长 9.6% 至 4.402 亿美元，而 2020 年同期为 4.017 亿美元。收入分成费用和内容成本从 2020 年同期的 2.542 亿美元增加至 2021 年第四季度的 2.973 亿美元，其中的主要原因为公司直播收入的增加。带宽成本从 2020 年同期的 2700 万美元下降至 2060 万美元，这主要与公司提升了带宽使用效率有关，部分抵消了 Bigo Live 用户持续扩张带来的影响。

2021 年第四季度毛利润同比增长 34.2% 至 2.235 亿美元，而 2020 年同期为 1.665 亿美元。毛利润率为 33.7%，而 2020 年同期毛利润率为 29.3%。

2021 年第四季度经营费用同比下降 33.1% 至 1.682 亿美元，而 2020 年同期为 2.516 亿美元。其中，销售和营销费用下降至 1.126 亿美元，2020 年同期为 1.464 亿美元。主要是由于公司对 Likee 和 Hago 广告投放减少所致。

2021 年第四季度经营利润为 6060 万美元，而 2020 年同期经营亏损为 8380 万美元。经营利润率为 9.1%，主要因 BIGO2021 年连续实现盈利所致。2020 年同期经营亏损率为 14.7%。

非美国通用会计准则下，2021 年第四季度经营利润为 8350 万美元，而 2020 年同期经营亏损为 3320 万美元。非美国通用会计准则下，经营利润率为 12.6%，而 2020 年同期经营亏损率为 5.8%。

2021 年第四季度归属于欢聚集团控股权益的持续经营净利润为 7320 万美元，2020 年同期净亏损为 1.189 亿美元。净利润率为 11.0%，而 2020 年同期净亏损率为 20.9%。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净利润为 9830 万美元，2020 年同期净亏损为 2240 万美元。非美国通用会计准则下，净利润率为 14.8%，而 2020 年同期净亏损率为 3.9%。

2021 年第四季度每股美国存托股份持续经营净利润为 0.85 美元（摊薄），而 2020 年同期净亏损为 1.51 美元（摊薄）。

非美国通用会计准则下，2021 年第四季度每股美国存托股份持续经营净利润为 1.15 美元（摊薄），而 2020 年同期净亏损为 0.28 美元（摊薄）。

资产负债表和现金流

截至 2021 年 12 月 31 日，欢聚集团拥有现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物、限制性短期存款和短期存款及短期投资 46.852 亿美元。2021 年第四季度经营活动提供的现金为 1.502 亿美元。

流通股

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有一共 14.728 亿的普通股在外发行，这也相当于 7360 万流通的美国存托股份。

2021年全年财务业绩

2021 年全年，净收入同比增长 36.5% 至 26.191 亿美元，2020 年同期为 19.181 亿美元。主要得益于直播收入同比增长 36.4%。

2021 年全年，经营亏损为 1.067 亿美元，2020 年同期经营亏损为 4.068 亿美元。经营亏损率为 4.1%，2020 年同期经营亏损率为 21.2%。2021 年全年经营亏损和经营亏损率缩窄，主要因 BIGO2021 年连续实现盈利所致。

2021 年全年非美国通用会计准则下，经营利润为 7210 万美元，而 2020 年同期经营亏损为 2.076 亿美元。非美国通用会计准则下，经营利润率为 2.8%，2020 年同期经营亏损率为 10.8%。

2021 年全年归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 1.159 亿美元，2020 年同期为 1870 万美元。净亏损率为 4.4%，2020 年同期为 1.0%。去年同期的净亏损和净亏损率较低，主要受出售部分虎牙股权投资收益的影响。

2021 年全年非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净利润为 1.089 亿美元，2020 年同期净亏损为 1.640 亿美元。非美国通用会计准则下，净利润率为 4.2%，而 2020 年净亏损率为 8.6%。

2021 年全年每股美国存托股份持续经营净亏损为 1.60 美元（摊薄），而 2020 年同期为 0.35 美元（摊薄）。非美国通用会计准下，每股美国存托股份持续经营净利润为 1.32 美元（摊薄），2020 年同期净亏损为 2.05 美元（摊薄）。

公司对未来的展望

2022 年的第一季度，公司预期净收入会在 6.01 亿美元至 6.16 亿美元之间。这个预测未包含 YY 直播的历史同期收入贡献。该预测是基于 COVID-19 疫情爆发的影响，仅反映公司对于当下以及未来市场及经营状况的考量，尤其是 COVID-19 疫情对全球经济以及用户付费能力的潜在影响。该预测数据可能有所变动。

季度股息

2020 年 8 月 11 日, 公司董事会批准了从 2020 年第三季度开始的未来三年的季度股息政策，加上另外于 2020 年 11 月 16 号通过的季度股息政策，经董事会决议，2021 年第四季度的股息为每股美国存托凭证 0.51 美元 (每股普通股股息 0.0255 美元)，预计将于 2022 年 4 月 29 日向截至 2022 年 4 月 14 日营业结束时在册的股东派发。除权除息日为 2022 年 4 月 13 日。根据该政策, 公司董事会有权按照公司的运营和盈利情况、现金流、财务状况及其他相关因素为基础，决定任何特定季度股息的派发及金额。