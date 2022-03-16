3 月 16 日，微盟 WOS 新商业操作系统正式开启公测。作为中国企业服务领域，首个面向去中心化时代的商业操作系统，微盟 WOS 系统旨在为未来的智慧商业提供一整套可快速迭代的基础设施，从而在数字经济背景下，帮助企业通过去中心化经营实现可持续增长。

微盟集团首席技术官黄骏伟表示，“微盟 WOS 新商业操作系统整合微盟几乎所有业务能力，耗时近两年打造，其上线有望给商家带来全新的商业服务体验和价值，未来将和商家以及生态开发者都产生众多全新的化学反应。对于微盟自身，对于微盟过去已经服务以及未来即将服务的商家，对于微盟生态已经连接和未来即将连接的生态伙伴和开发者，微盟 WOS 新商业操作系统都会是一次产品力、技术力以及生态力的全面升级。”

应时而生:微盟 WOS 构筑去中心化时代商业基建

当前，围绕数字经济建设，中国互联网产业发展正从过往以平台享有生态、数据、流量价值为主，逐步过渡到以 “平台开放互通、全域流量共建价值共享” 的全新发展阶段，这一转变和趋势正重塑中国互联网产业的发展基础，“去中心化” 成为其最大特征之一。在此背景下，微盟 WOS 新商业操作系统应时而生。

理想状态下，企业数字化以数字技术为基础，其将构建和物理世界对应的数字世界，并以数据为核心，人工智能等为手段，云化服务为形式，产生新的价值创造点，触发新的产品服务迭代形式、商业模式和用户体验创新，实现在数字化技术支撑下的组织业务和商业模式创新发展。

然而此前，伴随企业数字化转型不断深入，甚至逐渐由数字化基建需求转向深度运营需求，这一过程非常容易面临四大难题：第一，业务发展对产品迭代速度要求更高，商家面临多变的创新业务场景，需要有快速响应的系统支撑；第二，进行数字化转型的企业往往多系统、多集成、多服务商并存，从而导致业务和系统整合难度高，使用体验差；第三，以中大型商家为代表的企业，除了使用标准化 SaaS 产品，往往还有定制化需求，而定制化开发的效率相对较低，成本较高，标准化产品又难以扩展；第四，目前市面上大多数的系统难以满足多品牌多节点、多区域等复杂组织形态的经营需求。

基于对企业数字化转型中遇到的痛点和需求的洞察，微盟 WOS 融合微盟近 10 年服务商业领域的技术实践和经验沉淀，通过构建一个去中心化的商业操作系统，携手商家和生态合作伙伴共同打造面向未来的全新商业服务生态。

为了实现上述目标，微盟 WOS 做了诸多业务和技术架构的升级。比如，提供了较强的中台能力，包括订单、商品等，同时大部分流程具备可编排，模型易扩展，并支持复杂组织结构的能力；基于过去的知识沉淀，微盟 WOS 还提供了低代码工具，开放组件库，真正实现大部分的能力可以通过 “拖拉拽” 完成；安全性上通过启动安全专项，联合腾讯成立私域安全实验室并推出营销保安全产品等举措，实现业务、信息、基础等全方位的安全防护。

三大层面发力:微盟 WOS 将全方位激活企业数字化

从微盟 WOS 此次公开的公测信息看，基于对去中心化时代企业数字化转型中的痛点和需求洞察，微盟 WOS 旨在构建一套迭代快、集成强、可扩展、灵活自定义的商业操作系统，为了更好融合海量商家和众多开发者携手构筑商业服务能力，其将从三个方面 “发力”：首先，微盟 WOS 将构造一个业务体验佳的 SaaS 应用集成平台，可为商家提供全链路、全场景、一体化的 SaaS 产品和创新应用；其次，将微盟 WOS 打造为生态化的业务创新阵地，微盟将与合作伙伴共同服务商家，满足商家标准化和个性化需求；第三，微盟 WOS 将提供一个研发效率高的 PaaS 平台，供微盟、商家和 ISV 平等共建和使用。

以实现 “多场景数据一体化，为企业经营决策提供科学依据” 为例，微盟 WOS 的发布，可将交易、会员、导购、营销等所有产品的底层进行了打通，从底层即实现了有效的数据融通，将数据清洗、分析后，经过 BI 系统，即可将数据进行可视化呈现成为企业经营决策的科学依据。而微盟 WOS 天然的开放和连接属性，则可以让企业的数据应用系统能够快捷高效的与微盟 WOS 实现连接，从而获取到更加全面的数据维度，让数据在业务的全链路、全场景、一体化中真正发挥驱动业务增长的价值。

打通数据之外，聚焦商业需求侧痛点，围绕企业在数字化过程对 SaaS 产品 “丰富度需要、应用一体化需要和适应复杂多变组织经营形式” 的需要，微盟 WOS 均提供了针对性的能力。微盟 WOS 具备丰富的产品矩阵，可极大满足多行业企业数字化需求。伴随着 WOS 的推出，微盟将形成 “7+X 增长飞轮”，“7” 指包括交易、CRM、企微、CDP、流量、导购、数据等在内的七大微盟核心自研产品矩阵；而在微盟的 7 大核心产品之外，微盟将 “X” 交给第三方，协同生态伙伴打造更多企业数字化转型所需的产品和解决方案。

最后，随着中国经济的不断快速增长，涌现出了越来越多的集团型乃至于巨型企业。该类型企业往往业务类型极为广泛、旗下多个品牌并存，且组织结构从总部到区域到城市到门店交错复杂，这就对数字化系统提出了更高的要求，也意味着只有在每一个终端节点都能够灵活自定义的系统，才能够支撑超大型企业的数字化需求。

微盟 WOS 的发布，意味着未来无论何种组织形态、无论终端节点对于经营的个性需求如何、无论企业对于数据打通/隔离上的诉求如何，微盟均可以很好地进行满足，从而有效解决各区域、各业务、各品牌多套系统并存带来的浪费、组织不通带来的低效、数据不通带来的烟囱效应，完美满足企业对数字化过程中高度灵活性的需求。

值得一提的是，数字化生态的建设，毫无疑问是一个体系工程，是否有足够多的服务商、足够多的商家以及大量生态开发者涌入，是这一体系工程能否高效建成的关键所在。

基于此，为了激活数字化服务生态供给侧活力，搭建数字化生态共建平台，此次微盟 WOS 正式公测，针对生态伙伴与开发者，微盟不仅在 SaaS 产品层开放了更多能力，同时也推出了能力强大的 PaaS 平台，涵盖 A-PaaS、B-PaaS、iPaaS、D-PaaS、iDaaS、AI 服务、T-PaaS 等 7 大平台，面向生态伙伴全面开放了微盟沉淀多年的底层技术能力、中台行业能力和场景能力，帮助开发者实现系统间的高效连接、全方位数据融合，以及低代码低成本高效开发。

目前，微盟 WOS 已经开放了生态伙伴与开发者的公测通道。商家与第三方开发者，通过微盟官网的 “成为生态伙伴页面”，填写信息即可快速体验微盟 WOS 的最新 PaaS 平台能力。

登陆 WOS 进行中：众多商家参与公测

微盟 WOS 已完成了覆盖电商零售行业客户的主要产品与解决方案的上线，其中包含：微商城、OneCRM、企微助手等核心产品以及智慧零售解决方案，包括餐饮、商超、美业、酒店在内的多个行业的解决方案，将陆续完成上线。

微盟 WOS 正式公测，标志着微盟开始从 SaaS 工具厂商，全面向平台型和生态型企业转型。生态化作为微盟的核心战略之一，意在携手行业伙伴，共同助力中国企业更快更好地完成数字化升级。而生态化的构建背后，除了微盟始终所秉持开放兼容的心态外，也凸显了微盟深耕商业服务赛道背后，强大的核心技术实力支撑。

微盟集团董事会主席兼首席执行官孙涛勇指出，技术变革和产业升级带动去中心化商业的发展，微盟的初心就是希望在即将到来的数字经济时代，借助 WOS 这一全新的商业操作系统，为企业构建去中心化商业基础设施，让企业和品牌方的数字化转型从过往的 “国道公路”，平稳丝滑的切换到 “高速公路”，打破多系统无法相融相通的掣肘，筑牢智慧商业底座，驱动数字资产沉淀和价值释放。同时聚拢万千生态伙伴，推动中国商业服务行业生态发展和产业升级。